Israel advierte de que los misiles iraníes pueden alcanzar Berlín, París o Roma

Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, aseguró que los ataques recientes sobre Irán contribuyen a debilitar a Hezbolá y repercuten directamente en la situación en Líbano. Según publicó el medio de comunicación, Zamir señaló que la campaña militar actual se alinea con el objetivo estratégico de Israel de desarmar a Hezbolá, organización que identificó como operando bajo el auspicio iraní y responsabilizó por agravar la inestabilidad en Líbano.

El alto mando militar israelí advirtió sobre la capacidad de los misiles balísticos iraníes para alcanzar importantes ciudades europeas, tras el reciente lanzamiento de un misil intercontinental de dos fases con un alcance de 4.000 kilómetros dirigido contra una base estadounidense situada en la isla Diego García, en el océano Índico. De acuerdo con lo reportado por el medio, Zamir precisó en una declaración en video: “Estos misiles no son para atacar a Israel. Su alcance llega a capitales europeas como Berlín, París y Roma, que están bajo amenaza directa con este alcance”.

De acuerdo con el comunicado recogido por la prensa, el jefe militar israelí sostuvo que ignorar la amenaza proveniente de Irán no elimina el riesgo, sino que alienta a regímenes considerados extremistas por Israel. Zamir remarcó que la historia mundial y judía demuestra que eludir o minimizar peligros resulta en proyectar debilidad y aumenta la probabilidad de que se materialicen escenarios adversos. “Quien no afronta a una amenaza desde el principio, se convertirá en su rehén en el futuro”, enfatizó, según consignó el medio.

En el contexto de las relaciones internacionales, Zamir expresó que Estados Unidos desempeña un papel clave en la defensa de naciones aliadas, al ejercer liderazgo y poder militar en favor de lo que denomina “el mundo libre”. Según el medio, el líder del Estado Mayor apuntó que Estados Unidos provee una capa de protección no solo a Israel, sino también a toda la región occidental.

El responsable militar israelí informó también sobre avances obtenidos en las últimas semanas frente a Irán, asegurando que las operaciones militares llevan a “logros sistémicos-estratégicos, militares, económicos y gubernamentales” que, en su opinión, afectan tanto al régimen iraní como a sus aliados y estructuras de poder regional. Zamir indicó que colegas militares de países de la región han manifestado mensajes de reconocimiento y felicitación hacia Israel, con respecto a estos resultados tácticos.

El actual período de hostilidades, según detalló Zamir, se encuentra a mitad de camino y mantiene un rumbo definido en términos de objetivos militares. En sus declaraciones recogidas por el medio, el jefe de Estado Mayor se dirigió a la población israelí anticipando la continuidad de las operaciones en el marco de la próxima celebración de la Pascua, que describió como la “fiesta de la libertad”, subrayando el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa y el futuro del país.

Sobre Hezbolá, Zamir reiteró que la organización libanesa actúa bajo las órdenes de Irán y que, en su perspectiva, contribuye a la destrucción del Estado libanés y lo empuja hacia una confrontación armada. Reportó el medio que Zamir considera que el debilitamiento de Hezbolá se acelerará según avanza la actual campaña militar israelí, cuyo objetivo estratégico declarado es el desarme de esa organización.