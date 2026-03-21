Agencias

Agenda Informativa de Europa Press para mañana domingo, 22 de marzo

Delegaciones parlamentarias, aniversarios y homenajes marcarán la jornada con actos previstos en Santiago de Chile, Asunción, Barcelona, Alicante y Miami, donde figuras institucionales rendirán tributo y participarán en eventos internacionales clave para la agenda pública

Guardar

En la jornada del domingo, representantes de diversas instituciones y entidades desarrollarán una serie de actos internacionales y conmemorativos en puntos clave del continente americano y Europa. Entre los eventos previstos, destaca la conmemoración en El Prat de Llobregat por el undécimo aniversario del accidente aéreo en los Alpes franceses, donde familiares y autoridades, incluyendo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asistirán a un homenaje organizado por Aena y la Associació d'Afectats del Vol 4U9525 als Alps, de acuerdo con Europa Press. Al margen de este acto, la atención institucional se centrará también en las actividades de delegaciones parlamentarias en el extranjero y homenajes en otras ciudades.

Según informó Europa Press, la agenda informativa para el 22 de marzo incluye la visita oficial de una delegación del Senado español, liderada por su presidente, a Santiago de Chile y Asunción, Paraguay. Este viaje forma parte de la coordinación de las Cortes Generales para celebrar el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que reúne a representantes legislativos de diferentes naciones de la región con el objetivo de fortalecer la cooperación y el diálogo interparlamentario. Europa Press detalló que estas actividades buscan fomentar el intercambio político y la discusión conjunta sobre temas de interés común entre los países iberoamericanos.

En Cataluña, la jornada incorpora el acto conmemorativo del accidente aéreo del vuelo 4U9525 de Germanwings, ocurrido en los Alpes franceses hace once años. A las 10:30 horas está programada una ceremonia en el Aeropuerto de El Prat de Llobregat, frente a la Terminal 2B, en la zona de banderas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participará en este homenaje junto a las familias de las víctimas y representantes de Aena, reafirmando el compromiso de acompañamiento institucional frente a esta tragedia que impactó a la sociedad y a los entornos familiares directamente implicados, indicó Europa Press.

En la Comunitat Valenciana, se ha convocado en Torrevieja un minuto de silencio a las 12:00 horas como muestra de respeto por la menor de tres años presuntamente asesinada a manos de su padre. La concentración tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, 5, frente al Ayuntamiento local. Este acto busca expresar el rechazo social ante la violencia y rendir homenaje a la víctima, integrando a autoridades municipales y vecinos, reportó Europa Press.

Por su parte, en Estados Unidos, la agenda incluye la participación de la Reina Sofía en un evento institucional en Miami. Según publicó Europa Press, la Reina asistirá a la firma de un convenio de colaboración entre el Queen Sofía Spanish Institute y la International Studies Foundation. Este acuerdo pretende fortalecer iniciativas educativas y culturales relacionadas con la lengua y la cultura españolas, impulsando el papel de estas instituciones en la promoción del español y la cooperación internacional en el ámbito académico.

El conjunto de acciones programadas refleja una agenda internacional e institucional marcada por la memoria, la cooperación parlamentaria y el compromiso con la sociedad. Los actos previstos son coordinados por diferentes entidades y organizaciones, involucrando a figuras institucionales que reforzarán su presencia en cada evento, reportó el medio Europa Press.

Temas Relacionados

Agenda informativaEuropa PressSenadoCortes GeneralesSalvador IllaAenaSantiago de ChileMiamiForo Parlamentario IberoamericanoQueen Sofía Spanish InstituteEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Arabia Saudí expulsa a cinco diplomáticos de la Embajada iraní

Arabia Saudí expulsa a cinco

Israel investiga la muerte de un colono israelí en el norte de Cisjordania

Un hombre perdió la vida y dos personas resultaron heridas tras un suceso en Beit Amarin, donde fuerzas israelíes investigan si se trató de un ataque. Además, se reportaron altercados y lesionados en otras localidades de Cisjordania

Israel investiga la muerte de

AV. Marc Márquez (Ducati) bate a Di Giannatonio (Ducati) en un apretado Sprint en Brasil

El español logra su primer triunfo del año tras superar una intensa pelea en la segunda fecha del campeonato, desplazando a su rival directo en los compases finales y asegurando una actuación memorable en el trazado sudamericano

AV. Marc Márquez (Ducati) bate

Al menos 51 heridos en un ataque iraní sobre Dimona, ubicación de las instalaciones nucleares israelíes

Hospitales atienden a decenas tras la caída de restos de misiles y escombros generados por defensas aéreas, incluida la lesión de un menor, mientras las autoridades investigan fallas en la protección militar y reportan daños en infraestructuras en la zona

Al menos 51 heridos en

Cientos de personas reivindican el "no a la guerra" en Madrid y exigen el fin "de la escalada de destrucción" en Irán

Manifestantes marchan en la capital española para exigir acciones concretas contra el incremento de la violencia en Oriente Medio, pidiendo desde el embargo de armas al Estado de Israel hasta la salida de España de la OTAN y el fin de los intereses imperialistas

Cientos de personas reivindican el