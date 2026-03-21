Agenda Informativa de Europa Press para mañana domingo, 22 de marzo

En la jornada del domingo, representantes de diversas instituciones y entidades desarrollarán una serie de actos internacionales y conmemorativos en puntos clave del continente americano y Europa. Entre los eventos previstos, destaca la conmemoración en El Prat de Llobregat por el undécimo aniversario del accidente aéreo en los Alpes franceses, donde familiares y autoridades, incluyendo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asistirán a un homenaje organizado por Aena y la Associació d'Afectats del Vol 4U9525 als Alps, de acuerdo con Europa Press. Al margen de este acto, la atención institucional se centrará también en las actividades de delegaciones parlamentarias en el extranjero y homenajes en otras ciudades.

Según informó Europa Press, la agenda informativa para el 22 de marzo incluye la visita oficial de una delegación del Senado español, liderada por su presidente, a Santiago de Chile y Asunción, Paraguay. Este viaje forma parte de la coordinación de las Cortes Generales para celebrar el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que reúne a representantes legislativos de diferentes naciones de la región con el objetivo de fortalecer la cooperación y el diálogo interparlamentario. Europa Press detalló que estas actividades buscan fomentar el intercambio político y la discusión conjunta sobre temas de interés común entre los países iberoamericanos.

En Cataluña, la jornada incorpora el acto conmemorativo del accidente aéreo del vuelo 4U9525 de Germanwings, ocurrido en los Alpes franceses hace once años. A las 10:30 horas está programada una ceremonia en el Aeropuerto de El Prat de Llobregat, frente a la Terminal 2B, en la zona de banderas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participará en este homenaje junto a las familias de las víctimas y representantes de Aena, reafirmando el compromiso de acompañamiento institucional frente a esta tragedia que impactó a la sociedad y a los entornos familiares directamente implicados, indicó Europa Press.

En la Comunitat Valenciana, se ha convocado en Torrevieja un minuto de silencio a las 12:00 horas como muestra de respeto por la menor de tres años presuntamente asesinada a manos de su padre. La concentración tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, 5, frente al Ayuntamiento local. Este acto busca expresar el rechazo social ante la violencia y rendir homenaje a la víctima, integrando a autoridades municipales y vecinos, reportó Europa Press.

Por su parte, en Estados Unidos, la agenda incluye la participación de la Reina Sofía en un evento institucional en Miami. Según publicó Europa Press, la Reina asistirá a la firma de un convenio de colaboración entre el Queen Sofía Spanish Institute y la International Studies Foundation. Este acuerdo pretende fortalecer iniciativas educativas y culturales relacionadas con la lengua y la cultura españolas, impulsando el papel de estas instituciones en la promoción del español y la cooperación internacional en el ámbito académico.

El conjunto de acciones programadas refleja una agenda internacional e institucional marcada por la memoria, la cooperación parlamentaria y el compromiso con la sociedad. Los actos previstos son coordinados por diferentes entidades y organizaciones, involucrando a figuras institucionales que reforzarán su presencia en cada evento, reportó el medio Europa Press.