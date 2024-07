Ucrania intercepta varios drones lanzados por el Ejército de Rusia contra Kiev

Las autoridades de Ucrania han asegurado este jueves haber interceptado varios drones lanzados a primera hora de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital, Kiev, si bien han descartado que el suceso haya causado víctimas o daños materiales. "Durante una de las últimas alarmas aéreas en Kiev hubo una amenaza real por el uso de drones por parte del enemigo", ha dicho el jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Serhiy Popko, a través de un mensaje en su cuenta en Telegram, donde ha afirmado que "varios drones iban hacia la capital, pero fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea". Así, ha resaltado que "inmediatamente después surgió información sobre la supuesta caída de restos en el distrito de Darnitski". "Se llevó a cabo rápidamente una inspección por parte de unidades de los servicios operativos. Afortunadamente, no se han registrado consecuencias. No hay destrucción o víctimas en Kiev", ha zanjado. Por su parte, el Gobierno de Rusia ha afirmado que durante las últimas horas ha interceptado dos drones lanzados por Ucrania contra la región de Briansk y otros 33 aparatos lanzados contra la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, una decisión no reconocida por la comunidad internacional. El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado en su cuenta en Telegram que, además, sus sistemas en el mar Negro "destruyeron diez lanchas no tripuladas que se dirigían a la península de Crimea", al tiempo que ha recalcado que estos sucesos son "intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas".

Compartir nota: Guardar Nuevo