Biden dice que se replanteará su candidatura presidencial si un médico le diagnostica alguna enfermedad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que se replanteará su candidatura presidencial si un médico le diagnostica alguna enfermedad en medio del incremento de las tensiones a nivel interno para que abandone sus aspiraciones de lograr la reelección. "Si los médicos vinieran a mí y me dijeran: 'tienes este problema, ese otro problema", señala en respuesta a una pregunta del periodista Ed Gordon en una entrevista con BET News adelantada este miércoles por los medios estadounidenses y que se emitirá completa esta noche. Biden ha reconocido que no esperaba que su candidatura provocara "tanta división". "Creo que he demostrado que sé cómo hacer cosas para el país", ha subrayado, agregando que queda todavía mucho por hacer y que, pese a todo, se resiste a abandonar su cometido. El influyente representante demócrata por California, Adam Schiff, ha pedido públicamente este miércoles a Biden que retire su candidatura después de su fracaso en el debate del mes pasado contra su rival republicano, el expresidente Donald Trump, y en medio de las críticas por su estado de salud. Las críticas se han agravado a lo largo de estas últimas dos semanas después de que Biden confundiera al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con su homólogo ruso, Vladimir Putin durante la cumbre de la OTAN que se celebró en Washington, o a Kamala Harris con Donald Trump, durante una rueda de prensa.

