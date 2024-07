El Gobierno de Colombia da por terminado el alto el fuego con las disidencias de 'Iván Mordisco'

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha dado por concluido este martes el alto el fuego con la disidencia de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', no así con otras estructuras y frentes del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, evidenciando así la división que existe dentro del propio grupo armado. Velásquez ha dado orden al Ejército y a la Policía de arremeter contra los tres frentes que dirige 'Mordisco' al considerar que no han estado cumpliendo con los compromisos adquiridos con el Gobierno en el marco de las negociaciones de paz. Los frentes a las órdenes de 'Mordisco' "se apartaron de la oferta generosa que mantenía el Gobierno Nacional en la búsqueda de la paz", ha lamentado Velásquez, quien ha pedido "reactivar todas las operaciones ofensivas en todo el país contra esta red", presente sobre todo en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Velásquez ha reconocido que entre las principales motivaciones ha estado la persistencia de estos grupos armados a no renunciar a las extorsiones como forma de financiación, uno de los puntos que preocupa al Gobierno en la mesa de negociación, así como por los asesinatos de líderes sociales y campesinos, de quienes ya se sumaron a los acuerdos de paz, o los ataques contra la fuerzas del Estado. En total, son una veintena de estructuras las que se han visto privadas de esta tregua, la cual desde hace varios meses ya no regía en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, después de que el Gobierno rompiera con ella por los ataques de la disidencia contra líderes sociales. Con quienes sí mantendrá el alto el fuego bilateral el Gobierno de Colombia al menos hasta octubre será con las estructuras que dirige Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', al mano de los bloques Jorge Briceño y Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes. Las divisiones dentro del EMC de las FARC quedaron patentes una vez más cuando el Gobierno de Colombia confirmó a mediados de abril la salida de 'Iván Mordisco' de la mesa de negociación, en la cual continúan los bloques con los que ha decidido ampliar la tregua tres meses más. A diferencias de otras disidencias, el EMC está formado quienes nunca se sumaron a los acuerdos de La Habana de 2016.

