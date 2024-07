Cantautor ecuatoriano Juan F. Velasco celebra 25 años de carrera con una gira por EE.UU.

Miami, 16 jul (EFE).- El cantante y exministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, Juan Fernando Velasco, celebra 25 años de carrera como solista con una gira en septiembre por Estados Unidos en la que recorrerá 11 ciudades.

La gira 'En Primer Plano' comienza en Nueva Jersey (12 de septiembre), para luego continuar en Nueva York (14), Boston (15), Washington (18), Filadelfia (19), Charlotte (21), Chicago (23), Atlanta (24), Miami Beach (26), Orlando (27) y, finalmente, Nashville (29), informó este martes su agencia de publicidad.

"Esta gira por Estados Unidos es la más grande y ambiciosa que hemos realizado en mi carrera. Es la oportunidad de reencontrarme con ese público que ha asistido a mis conciertos desde hace casi 30 años", dijo en un comunicado el compositor, considerado el mejor cantautor de su país.

Velasco expresó su emoción y deseo de encontrarse por primera vez con el nuevo público que nunca escuchó 'Chao Lola' en vivo, una de sus composiciones románticas más reconocidas junto con 'Tú no me perteneces', 'Para que no me olvides', 'Déjame', 'Dicen' o 'Hoy que no estás', éxitos que han acompañado a diferentes generaciones.

Además, interpretará su más reciente éxito, 'Esta vez no fallaré', que grabó junto al cantante colombiano Andrés Cepeda.

Velasco (1972) es dos veces nominado a los Latin Grammy, ganador de un Emmy y poseedor de decenas de discos de oro y platino por ventas excepcionales.

Desde que arrancó su carrera como solista en 1999, con el lanzamiento de su primer álbum ('Para que no me olvides'), no ha parado de posicionar su música en lo más alto de las listas de popularidad.

Velasco tiene álbumes conceptuales como 'Con toda el alma' (2010) y 'Misquilla' (2015) de pasillos ecuatorianos, además de su más reciente "POPular" (2022), que recopila sus más grandes éxitos en versiones populares.

Quien fuera ministro de Cultura de Ecuador en 2019, ha realizado grabaciones en compañía de Franco de Vita, Fonseca, Andrés Cepeda, Gilberto Santa Rosa, José Luis Rodríguez 'El puma' y Noel Schajris, entre muchos otros. EFE

