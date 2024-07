Apple agregará un álbum de 'Recuperado' en la aplicación de Fotos para encontrar imágenes y vídeos perdidos o dañados

Apple agregará una nueva función en la aplicación de Fotos que ayudará a los usuarios a encontrar imágenes y vídeos que estén perdidos o dañados pero continúen almacenados en el dispositivo, mostrándolos en un nuevo álbum de 'Recuperado' que se incluirá con las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos de sus dispositivos. La compañía ya ha puesto a disposición de los usuarios las betas de iOS 18, iPadOS 18, WatchOS 11 y macOS Sequoia, que se pueden instalar desde el apartado de Ajustes de cada dispositivo para su prueba antes de la llegada de la versíón final. En ellas, Apple ha implementado una nueva opción para encontrar imágenes y vídeos que se hayan perdido o hayan sido dañados y que, por tanto, no aparecen en la aplicación de Fotos del dispositivo. En algunas ocasiones, las fotografías o vídeos almacenados en la galería pueden perderse o sufrir algún error que daña el archivo y que, por tanto, impide que los usuarios puedan ver el contenido o que, por ejemplo, no se almacene correctamente. De cara a evitar estas situaciones, Apple ha integrado una función que analizará el dispositivo para encontrar posibles fotos o vídeos que estén perdidos o dañados y, en caso de encontrar algún archivo, lo mostrará en una carpeta de 'Recuperado' que aparecerá en la aplicación de Fotos de Apple. Así lo ha dado a conocer el medio 9to5Mac, quien ha explicado que, según ha confirmado Apple, este nuevo álbum de 'Recuperado' es independiente del álbum 'Eliminado recientemente', en el que se agrupan las fotos que han sido eliminadas durante 30 días antes de que se borren de forma definitiva. Con todo ello, Apple solo mostrará el álbum de 'Recuperado' si se encuentran fotos perdidas o dañadas en el dispositivo. Asimismo, para poder acceder a este álbum será necesario que los usuarios se autentiquen con Face ID o TouchID y, una vez dentro, podrán escoger entre si eliminar definitivamente el archivo o, por el contrario, restaurarlo de nuevo en la biblioteca principal. Según ha puntualizado el medio citado, esta nueva función se ha incorporado a los sistemas operativos iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia. Asimismo, se ha de tener en cuenta que Apple integrará esta opción tras un error identificado en mayo de este año, que permitía ver imágenes antiguas borradas de un iPhone tras la instalación de iOS 17.5. Según explicó la compañía, este incidente se originó debido a un problema en la base de datos que ocasionó que las fotografías en cuestión no se eliminaran por completo del iPhone de los usuarios afectados. De esta manera, con la nueva función de 'Recuperado' los usuarios podrán tener más control sobre las imágenes almacenadas en el dispositivo, así como encontrar de forma más sencilla los archivos que se hayan perdido o, por el contrario, asegurar que el contenido ha sido eliminado definitivamente, en caso de que no se quiera guardar.

