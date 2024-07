Previa del España - Bélgica

La selección española femenina de fútbol cerrará este martes (19.00 horas/La 1) su fase de clasificación para la Eurocopa de 2025 que se disputará en Suiza con un duelo en el Estadio ABANCA Riazor de A Coruña ante Bélgica, frente a la que espera desquitarse del revés sufrido ante Chequia y coger buenas sensaciones antes del reto olímpico. La campeona del mundo afronta el encuentro con ganas de revancha después de caer el pasado viernes ante el combinado checo por 2-1, la segunda bajo el mando de Montse Tomé, y no dejar su mejor imagen, aunque no había nada en juego y era casi más un choque para reactivar las piernas de las internacionales de cara a los Juegos Olímpicos de París. La cita parisina está ya a la vuelta de la esquina y el equipo que entrena Montse Tomé afina su puesta a punto de cara al estreno del 25 de julio en la capital francesa ante la peligrosa Japón. Tras una temporada muy larga y con poco descanso, la 'Roja' busca sus mejores sensaciones físicas y de juego para avivar el sueño olímpico que culmine un año redondo tras la conquista del Mundial, el histórico billete para los Juegos y el triunfo de la Liga de Naciones. Para ello, la selección sabe que debe mejorar sus prestaciones respecto a su última derrota y acercarse a su versión más demoledora, la que le ha costado ver en sus últimos partidos por culpa seguramente de una carga de partidos tanto para las piernas como para la cabeza. Sin embargo, de cara a llegar en el mejor estado de forma a Francia, el objetivo primordial no es ganar a una Bélgica que también llega a A Coruña con poco en juego ya que no tiene opciones de clasificarse directamente para la próxima Eurocopa. España ya fue demoledora en su primer duelo ante las belgas, a las que arrasó en su casa el pasado mes de abril con un demoledor 0-7 y donde sí ofreció un nivel muy alto, imparable para un rival que llegaba con buen ánimo a ese choque y no encontró la forma de detener a la número uno del ranking. La seleccionadora nacional Montse Tomé podría optar por retocar su once respecto al del pasado viernes y ver si da minutos a las que no han entrado en la lista olímpica, aunque tiene la baja segura de la capitana Irene Paredes, expulsada y que se perderá un choque donde será homenajeada en la previa junto a Alexia Putellas y Jenni Hermoso por su condición de 'centenarias'. La doble Balón de Oro, suplente ante las checas, sí tiene más visos de volver a la titularidad en un centro del campo donde podría volver también Patri Guijarro, que ya tuvo minutos en el anterior partido y que podría dar aire a Aitana Bonmatí, con Tere Abelleira, ante un partido especial en su tierra, repitiendo como pivote. Atrás, Laia Codina sería la sustituta de Paredes, con opciones para María Méndez, también exjugadora del Deportivo, para ser su pareja en el centro de una defensa donde Oihane Hernández tiene opciones en uno de los laterales y donde parece que Cata Coll volverá a la portería. En la delantera, podría volver Mariona Caldentey, ausente por molestias musculares ante Chequia, junto a Athenea del Castillo, otra jugadora con pasado deportivista, y Alba Redondo. Enfrente, una Bélgica que se plantará en Riazor después de una fase de clasificación más floja de lo que en principio se esperaba tras su buena actuación en la anterior Liga de Naciones. Sin embargo, las belgas sólo han podido sumar cuatro puntos de 15 posibles y su última derrota en casa por 0-3 ante Dinamarca las dejó sin opciones. El combinado que dirige Ives Serneels intentará ser más competitiva que en el choque de ida. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Coll; Hernández, Codina, Aleixandri, Carmona; Guijarro, Abelleira, Putellas; Del Castillo, Redondo y Caldentey. BÉLGICA: Lichtfus; Cayman, Tysiak, Kees, Deloose; Missipo, De Caigny, Vanhaeverma; Blom, Wollaert y Detruyer. --ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM). --ESTADIO: ABANCA Riazor. --HORA: 19.00/La 1.

