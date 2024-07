Lunes, 15 de julio de 2024 (08:00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Trump reaparecerá en Milwaukee tras ataque para participar en convención nacional republicana

Milwaukee (EE.UU.), (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) llegó el domingo a Milwaukee, un día después del ataque en el que resultó herido y la víspera de que su partido inicie este lunes la convención nacional que confirmará su nominación para las elecciones del 5 de noviembre. El exmandatario indicó en su red Truth Social que lo sucedido le hizo plantearse retrasar dos días su llegada al evento, pero luego decidió que no podía permitir que un "tirador o potencial asesino" caambiara su agenda.

Biden insta a los estadounidenses a resolver sus diferencias "en las urnas, no con balas"

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a la unidad nacional durante un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca e instó a los estadounidenses a resolver sus diferencias "en las urnas, no con las balas". "En Estados Unidos, resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así es como lo hacemos, en las urnas, no con balas", declaró el mandatario en un discurso que duró poco más de seis minutos y fue transmitido por las principales cadenas de televisión. Biden centró su discurso en la unidad nacional y el rechazo a la violencia, pero no ofreció nuevos detalles sobre la investigación del atentado contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) el sábado en Pensilvania.

El FBI estima que el autor del ataque contra Trump actuó solo y que no pertenece a un grupo terrorista

Pittsburg (EE.UU.), (EFE).- El FBI estima que Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años autor del ataque el sábado contra el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), actuó solo y los primeros indicios no dan pistas de que pertenezca a alguna organización terrorista internacional. "En este momento, la información que tenemos indica que el tirador actuó solo y que actualmente no hay preocupaciones de seguridad pública", dijo en una teleconferencia Kevin P. Rojek, el agente del FBI que dirige la investigación. El agente agregó que por el momento tampoco se ha identificado "una ideología asociada con el sujeto", quien efectivamente, como se informó previamente, usó un rifle semiautomático que fue comprado por su padre, aunque no queda claro si tomó el arma con permiso de su progenitor o no.

Alberto Fujimori será candidato a la Presidencia de Perú, anuncia su hija Keiko

Lima (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) volverá a postular a la jefatura de Estado de Perú en las elecciones generales de 2026, anunció su hija Keiko Fujimori. "Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial", afirmó la líder del partido Fuerza Popular en un breve mensaje publicado en la red social X. Fujimori, quien cumplirá 86 años el próximo 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El dirigente del mayor partido comunista de Nepal jura el cargo de primer ministro

Katmandú (EFE).- KP Sharma Oli, líder del Partido Comunista de Nepal-Marxista Leninista Unificado (CPN-UML), juró este lunes el cargo de primer ministro de Nepal por cuarta vez en su dilatada carrera política. Oli juró el cargo en un acto formal ante el presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, como mostró la televisión pública NTV, y formó un gabinete compuesto por 22 ministros que también fueron nombrados oficialmente durante la ceremonia.

Ejército de Israel asegura que volverá a atacar Gaza "con fuerza" si se alcanza una tregua

Jerusalén (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, aseguró que sus tropas respetarán un eventual cese el fuego en la Franja de Gaza que permita la liberación de los rehenes que siguen cautivos en el enclave, pero aseguró que después regresarán a "operar con gran fuerza". También el Ejército israelí confirmó la muerte el sábado en un ataque en Mawasi del comandante de la brigada de Jan Yunis del brazo armado de Hamás, Rafaa Salameh, mano derecha del 'número dos' del grupo en la Franja de Gaza y su jefe militar, Mohamed Deif, de quien no se ha confirmado su muerte aún.

Cinco muertos en Somalia en un ataque a una cafetería durante la final de la Eurocopa

Mogadiscio (EFE).- Al menos cinco personas murieron la pasada noche y veinte resultaron heridas en Mogadiscio, capital de Somalia, en un ataque terrorista con coche bomba perpetrado contra una cafetería mientras los clientes veían la final de la Eurocopa, informó la Policía.En un comunicado emitido esta madrugada, la Policía afirmó que un "coche lleno de explosivos" estalló ante la cafetería Top en el barrio de Bondhere alrededor de las 10.28 hora local (07:28 GMT), donde una clientela joven seguía en una pantalla gigante la final disputada en Berlín, que ganó España ante Inglaterra por 2-1.

Comienza en Pekín pleno del PCCh marcado por desafíos económicos y ajustes estratégicos

Pekín (EFE).- La élite del Partido Comunista de China (PCCh) comienza este lunes un plenario clave en Pekín, donde los líderes discutirán las políticas a implementar bajo el contexto de desafíos económicos y ajustes estratégicos.Este tercer pleno del XX Comité Central del PCCh se celebrará del 15 al 18 de julio, rompiendo la tradición de convocarse en octubre o noviembre, sin que las autoridades explicaran el retraso.Más de 370 miembros del comité central se reunirán a puerta cerrada en Pekín, en un evento considerado el más importante de los siete que celebra el Partido durante el lustro que dura la composición de este órgano directivo.

Abren los colegios electorales para las elecciones presidenciales y legislativas en Ruanda

Kigali (EFE).- Los colegios electorales abrieron este lunes en Ruanda para votar en unos comicios presidenciales y legislativos en los que el presidente Paul Kagame, que gobierna el país con mano de hierro desde el año 2000, busca un cuarto mandato de cinco años.Cientos de personas se congregaban ya a primera hora de la mañana en centros de voto de la capital, Kigali, según pudo constatar EFE. Unos 9,5 millones de ruandeses registrados como votantes están llamados a las urnas, de una población total de algo más de 13,2 millones, según la Comisión Electoral Nacional (NEC, por sus siglas en inglés).

La vacunación infantil se estanca en el mundo y sigue sin regresar a las cifras de 2019

Ginebra (EFE).- El porcentaje de niños vacunados contra enfermedades como el sarampión, el tétanos o la difteria se estancó en 2023 y sigue habiendo decenas de millones de ellos sin recibir esta inmunización, advirtió este lunes la ONU, señalando que la cobertura sigue por debajo de la que existía antes de la pandemia. La crisis sanitaria que afectó al mundo por la covid paralizó los programas de vacunación en muchas redes sanitarias nacionales, especialmente en países en desarrollo, y aunque se han emprendido iniciativas para recuperar lo perdido, todavía no han sido del todo exitosas, según las cifras que muestran la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).EFE

