La hotelera Riu no descarta más inversiones en África durante los próximos años

La cadena hotelera española Riu no descarta realizar más inversiones en África durante los próximos años. Tras las ultimas aperturas llevadas a cabo este verano en Isla Mauricio la hotelera balear confía en que se produzca un crecimiento importante en la región a medio plazo aunque reconoce que el gran peso de su negocio internacional se seguirá manteniendo en la región del Caribe y México. "El continente africano tiene grandes destinos que resultan interesantes para nuestra empresa. De hecho, ya estamos construyendo el tercer hotel en Zanzíbar (Tanzania), justo al lado de Riu Jambo que abrió en junio de 2022. El nuevo hotel será un Riu Palace", aseguró el consejero delegado Luis Riu en una entrevista concedida a Europa Press, en la que confirmó que tras su exitosa experiencia en el Caribe, la cadena tiene ahora la mirada puesta en otras regiones del mundo de África y de Oriente Medio. Y es que Asia ha sido un destino donde la cadena hotelera mallorquina ha realizado una gran apuesta en los últimos años. En 2016 se abrió un establecimiento en Sri Lanka donde exportó por primera vez su modelo de negocio a este destino. Después le siguió Maldivas, donde en 2019 se abrieron dos hoteles, para culminar en 2020 con la inauguración del Riu Dubai en Emiratos Árabes de la mano de su socio Nakheel. Ahora la cadena hotelera española se muestra decidida a apostar firmemente por África en su expansión internacional. Después de Marruecos, Cabo Verde, Tanzania, y Senegal, ahora la compañía ha decidido reposicionarse en Isla Mauricio donde llegó en 2014. Para ello ha invertido más de 75 millones de euros en la demolición, construcción y equipamiento de dos hoteles: el Riu Turquoise y el Riu Palaca Mauritius, Adults Only. Ambos hoteles serán los más eficientes de Riu a nivel energético gracias a la instalación de casi 2.500 placas fotovoltaicas que permiten prácticamente la autosuficiente energética. "Nuestra presencia en África se remonta a 20 años atrás con nuestras primeras aperturas en Marruecos en 2002 y en Cabo Verde en 2005. Son destinos muy importantes para nuestro portfolio, y muy populares entre nuestros clientes de los principales mercados emisores europeos", explicó Luis Riu. En estos momentos la cadena cuenta con casi 9.000 habitaciones en el continente africano en cinco países (Cabo Verde, Marruecos, Mauricio, Senegal y Zanzíbar), lo que representa un 18% del total del portfolio. "Seguiremos creciendo, pero el gran peso del negocio internacional de Riu se mantendrá en el Caribe y México, con este último como nuestro principal destino", explicó. En Asia la entrada será más pausada y el desembarco se realizará "poco a poco", teniendo en cuenta que tienen "una idiosincrasia muy particular y una manera muy diferente a hacer negocios". Según la hotelera, con Latinoamérica, además del idioma, se tienen muchos puntos de afinidad, al igual que con África, no tantos como con Asia donde aún reconocen que hay "un largo proceso de aprendizaje". De momento su próximo objetivo en este continente es la construcción de su primer hotel en Tailandia "cuna del turismo y un destino en el consideramos que debemos estar". La apertura se realizará previsiblemente a finales de 2026, según confirmó Luis Riu en la entrevista realizada a Europa Press. La apuesta de la compañía sí que se refuerza en América del Norte. Chicago y Toronto serán los siguientes destinos que próximamente contarán con hoteles urbanos de la marca Riu así como un tercer hotel urbano en Nueva York. El Riu Plaza Chicago, que contará con 390 habitaciones, completará este año la oferta en el país donde ya se cuenta con hoteles Riu Plaza en Miami, San Francisco y Nueva York. La cadena compagina su expansión con la renovación de sus activos, partida a la que cada año destina cuantiosas inversiones. En 2024 se renovaron el Riu Palace Bavaro en República Dominicana, el Riu Negril en Jamaica que reabrirá antes de cerrar el año, y el Riu Plaza The Gresham en Dublin que aumentó su capacidad superando las 400 habitaciones y que a partir de ahora utilizará solo energía electrica verde. Esta acción se enmarca en el Pilar de Medio Ambiente de ‘Proudly Committed’, dentro del Plan de Transición Energética Sostenible de la hotelera española. En todos estos destinos la compañía hotelera sigue apostando por el modelo de negocio en propiedad en el que se encuentran muy cómodos. "La propiedad de los activos y la explotación directa nos permite mucha libertad a la hora de operar los hoteles, mientras que la propiedad familiar nos da la agilidad y visión a largo plazo que pensamos que es la óptima para la empresa. Quizá la próxima generación introduzca cambios, pero por ahora no", explicó Luis Riu. Por todo ello la compañía descarta en estos momentos nuevas líneas estratégicas de desarrollo de negocio a corto plazo tales como desinversiones o posibles salidas a Bolsa. La apuesta de la cadena hotelera dirigida por Luis sigue centrada preferente en el segmento vacacional. Actualmente el 90% de su oferta es vacacional y el 10% urbana, y ese porcentaje se mantendrá en los próximos años. "Crecemos en ciudad, pero seguimos creciendo aún más en vacacional", sostuvo el directivo quien indicó que en estos momentos la compañía no se plantea nuevas líneas de desarrollo de negocio como posible desinversiones ni salida a Bolsa. Entre los principales retos futuros de la cadena hotelera destaca su plan 'Proudly Committed', que sitúa a la sostenibilidad en el centro de todas las decisiones de la organización para que el impacto de la actividad de la empresa sea siempre el más positivo posible. MAURICIO, UN DESTINO MUY PROMETEDOR La última apuesta de la compañía es Isla Mauricio, un destino en el que está presente desde 2014 y en el que ahora se reconfigura tras las apertura de dos nuevos establecimientos. Según Luis Riu, Mauricio es "un destino maravilloso que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes". La operación charter de la mano de Travelplan desde junio a septiembre permitirá sumar el mercado español al mix de mercados regionales como Reunión, Sudáfrica, Medio Oriente o India, que se mantiene a lo largo de todo el año. Las ocupaciones previstas se sitúan en el entorno del 60% para el verano y se espera cerrar el año con un 85-88% de ocupación. Entre los clientes fieles a Mauricio destacan los amantes del kite surf y el windsurf, que disfrutan de esta isla del Océano Índico considerada como uno de los tres mejores destinos del mundo para la práctica de estos deportes. BUENAS PERSPECTIVAS DE CARA A FIN DE AÑO. Tras un cierre de año 2023 histórico con unos ingresos de 3.607 millones de euros gracias a la subida de las tarifas y a la mejora de la ocupación, la cadena hotelera asegura que los precios aún tienen margen para aumentar entre un 3 y un 4% a lo largo de este año. La ocupación se espera que cierre de manera similar al año 2023 en el entorno del 90%. En estos momentos no se detecta ningún signo de desaceleración de la demanda y se espera que la estabilización llegue en uno o dos años. "Todos los indicadores apuntan a un buen año como el que tuvimos en 2023", concluye Luis Riu quien a partir de ahora afrontará la dirección de la compañía en solitario después de que su hermana Carmen Riu tomara la decisión de jubilarse a partir de este mes de julio dejando toda las funciones ejecutivas en la cadena. "Trabajar mano a mano con Carmen ha sido un placer y un privilegio. Nos hemos entendido muy bien, nos hemos dedicado a aquello que se nos da mejor a cada uno de nosotros. La responsabilidad compartida al mismo nivel es mucho más sencilla de llevar. La clave para nosotros ha estado en el respeto y en una confianza ciega. Es un gran orgullo ver el camino recorrido por Riu y dónde estamos ahora", concluyó el directivo.

