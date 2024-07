El PSOE dice que no es "saludable" para la democracia mantener a negacionistas de la violencia machista en instituciones

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha señalado este lunes que no es "saludable" para la democracia mantener a negacionistas de la violencia machista en instituciones. "No es saludable para la democracia seguir manteniendo a los negacionistas de la violencia de género en las instituciones, en los gobiernos de coalición que el Partido Popular y Vox continúan teniendo en más de 140 ayuntamientos de nuestro país", ha asegurado Peña en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión de Ejecutividad Federal del PSOE. En este sentido, Peña se ha referido a los últimos cinco asesinatos machistas, ocurridos este fin de semana. "Hemos vivido otra vez un fin de semana negro en el que la violencia machista nos vuelve a arrebatar a mujeres. Veintiún casos confirmados de violencia machista en este año 2024, ocho en este mes de julio. Ocho mujeres, un niño y una niña que ya no están y tengo que reconocer que sigue siendo espectacular que haya seis asesinatos machistas casi en un día y parece que no suceda nada", ha lamentado. Igualmente, ha destacado que los socialistan trabajan "para que todas las administraciones públicas pongan todos los medios a su alcance para ayudar a todas las mujeres en situación de peligro". En esta misma línea, ha precisado que se trata de violencia machista y no de "violencia intrafamiliar" y que "no es una cosa íntima", sino un "problema social". "Esto no se trata de puertas adentro, en la casa de cada uno", ha añadido. Además, ha puntualizado que "no contribuye para nada a acabar con esta lacra quitarse de los minutos de silencio en estas situaciones". En total, 21 mujeres han sido presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Además, el Ministerio de Igualdad se encuentra investigando cinco casos de violencia machista, ocurridos durante este pasado fin de semana. De confirmarse, serían 26 las víctimas este 2024 y 1.270 desde 2003.

