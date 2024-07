El Gobierno aprueba el martes el techo de gasto y el nuevo cuadro macroeconómico, que eleva el crecimiento

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el nuevo cuadro macroeconómico, que elevará a cerca del 2,5% la estimación de crecimiento para este año, y situará previsiblemente por encima del 2% la estimación para 2025, mejorando el 1,9% actual. Junto con el nuevo cuadro macroeconómico elaborado por el Ministerio de Economía, cuyas renovadas estimaciones se acercarán más a las previsiones de analistas nacionales e internacionales, el Ejecutivo dará luz verde al límite de gasto no financiero de 2025, conocido como techo de gasto, a propuesta del Ministerio de Hacienda, dando así el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos del ejercicio que viene. La aprobación del nuevo cuadro y del techo de gasto se producirá tan solo un día después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ratifique mañana lunes el déficit del 2,5% para 2025 y la senda fiscal para los dos años siguientes, 2026 y 2027, cuando el déficit también se situará por debajo del 3%, de acuerdo con las nuevas reglas fiscales de Bruselas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló esta semana, en los Desayunos Informativos de Europa Press, que el Gobierno se estaba quedando "rezagado" en sus previsiones y que no podía ser "más pesimista" que todos los organismos "por muy prudente" que quiera ser. El ministro ha justificado esta revisión al alza de la estimación de crecimiento en la "buena evolución" de la economía española en lo que va de año, y siguiendo también la estela de otros organismos nacionales e internacionales, que están mejorando sus estimaciones sobre España. "Viendo la buena evolución que está teniendo la economía en el año 2024, no queda otra sino ir actualizando al alza porque el comportamiento está siendo muy robusto. Ya miremos afiliaciones, al mercado de trabajo, miremos producción industrial, confianza del consumidor, todo apunta, efectivamente, a que la economía española va a tener otro buen año", ha destacado Cuerpo esta semana en declaraciones a Capital Radio recogidas por Europa Press. APROBAR LOS PRESUPUESTOS DE 2025 EN TIEMPO Y FORMA Una vez que el Ejecutivo apruebe el techo de gasto, el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser ratificado por las Cortes Generales, primero por el Congreso y posteriormente por el Senado, pero el Gobierno ya se ha asegurado que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta no pueda vetar el techo de gasto, como ha sucedido otros ejercicios, y para ello ha eliminado esta facultad del Senado en la Ley de Paridad que ha entrado en vigor recientemente. De esta forma, el Ejecutivo, que no cuenta en el Parlamento con la mayoría necesaria, confía en que sus habituales socios de gobierno ratifiquen el techo de gasto y pueda comenzar así a elaborar las cuentas públicas del próximo año, que pretende aprobar en tiempo y forma, toda vez que este año están prorrogados las de 2023.

