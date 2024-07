La Princesa Leonor, todo al rojo con un impactante look muy 'español' en su primer viaje al extranjero

Apenas unos días después de finalizar su formación castrense en la Academia Militar de Zaragoza y convertirse en Dama Alférez Cadete del Ejército de Tierra, la Princesa Leonor ha vivido una semana que dificilmente podrá olvidar, marcada no solo por su protagonismo en los Premios Princesa de Girona -donde eclipsó a los Reyes Felipe y Letizia, y a su hermana la Infanta Sofía con su aplomo, su soltura y su elegancia durante las 48 horas que pasó en Lloret del Mar- sino también por su primer viaje oficial. Este viernes la Princesa de Asturias ha 'debutado' a nivel internacional por todo lo alto, visitando Portugal para reforzar "los lazos de fraternidad y cercanía" que unen a España y a nuestro país vecino. Un desplazamiento que durará solo varias horas y en el que la heredera al trono será recibida con honores por el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio de Belem, donde le impondrá la Gran Cruz de la Orden de Cristo, un importante reconocimiento que su padre recibió en su primer viaje a Portugal en 1988. La jornada ha arrancado en torno a las 10:30 horas, cuando la Princesa Leonor ha hecho su impactante aparición en la Terminal de Autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para coger el vuelo que la llevaría a Lisboa junto al Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Deslumbrante, la princesa ha demostrado que no solo es la perfecta heredera al trono de Felipe VI, sino que también lo es del estilo y la elegancia de la Reina Letizia, a la que ha hecho un nuevo guiño con su look, en el color fetiche de la monarca, que sin duda le ha aconsejado en su elección para su primer viaje al extranjero en solitario. Apostando todo al rojo, la Princesa Leonor ha lucido un impecable traje 'rojo España' que le sentaba como un guante. Un dos piezas con blazer entallada con botonadura cruzada y dos falsos bolsillos frontales y pantalón con el bajo ligeramente acampanado. Un look sofisticado y muy favorecedor que ha completado con un top blanco de escote recto y zapatos de tacón sentato en color beige con el empeine al aire, además de un collar dorado. En cuanto a su elección 'beauty', la Princesa ha apostado por lucir su rubia melena suelta con los mechones delanteros recogidos detrás de la oreja, y un maquillaje marcado y muy similar al que lució durante los premios Princesa de Girona dando todo el protagonismo a sus labios, con un aspecto jugoso gracias al toque del gloss. Está previsto que Leonor aterrice en Lisboa a las 12:00 (11:00 hora portuguesa), donde se llevará a cabo el Cordón de Oro. Una visita que arrancará visitando el Monasterio de los Jerónimos, donde realizará una ofrenda floral antes de ser recibida con honores por el Presidente de Portugal en el emblemático Palacio de Belem. Allí se le impondrá la Gran Cruz de la Orden de Cristo por los servicios prestados al país. Tras la entrega de la condecoración tendrá lugar un almuerzo -donde está previsto que se haga un brindis entre la Princesa de Asturias y Marcelo de Sousa Rebelo- y a contiuación Leonor visitará el Oceanario de Lisboa en el marco del motivo de su viaje, que no es otro que "visibilizar la protección del medio ambiente y la conservación de los océanos, temas prioritarios para Portugal y España". Allí pondrá el broche de oro a su visita asistiendo a una mesa redonda sobre 'Defensa del Océano, Expediciones científicas y Políticas oceánicas y Economía', y en torno a las 18:15 horas está previsto que coja el avión de regreso a España tras esta visita tan breve como especial.

