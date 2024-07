La Embajada de México brinda asistencia a los mexicanos de 'Malinche' y se desliga del programa de becas de Nacho Cano

La Embajada de México en España está brindando asistencia y protección consular a los mexicanos integrantes del musical ‘Malinche’, del músico y productor Nacho Cano, investigado por supuestas contrataciones irregulares. Además, se ha desligado del programa de becas del empresario. Según ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del país norteamericano, el embajador Quirino Ordaz Coppel se ha reunido este jueves con las 17 personas mexicanas que forman parte del elenco artístico del espectáculo musical de Cano. En el encuentro celebrado en la sede de la Embajada de México en España, según ha precisado, Ordaz ha compartido con los artistas los servicios consulares que están a su disposición, ha reafirmado "el acompañamiento en relación con su situación migratoria" y ha corroborado que "su condición física y de estancia en España sean las adecuadas". Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado que la representación diplomática "continuará otorgando asistencia jurídica" a Lesly Guadalupe Ochoa Flores en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid. "La Embajada de México, en su misión de fortalecer la relación bilateral con España, apoya diversas iniciativas que promueven el intercambio cultural, artístico y académico", ha manifestado. En ese sentido, ha indicado que el pasado diciembre la representación diplomática recibió al grupo en una ceremonia protocolaria. "Sin embargo, más allá del interés de conectar con personas mexicanas en el ámbito cultural, la Embajada no estuvo involucrada en el diseño, otorgamiento, ni operación del proyecto", ha remarcado. La SRE ha confirmado que, a través de la Embajada de México en España, continuará brindando asistencia y protección consular a las y los connacionales durante el desarrollo del caso. Nacho Cano fue detenido el pasado martes en el marco de una investigación policial a raíz de varias denuncias de trabajadores del espectáculo musical ‘Malinche’, por presuntas irregularidades en la contratación de artistas mexicanos. El empresario y productor quedó en libertad tras prestar declaración en comisaría. Por su parte, Inspección de Trabajo está investigando este asunto a petición de la Policía, pero no se informará del resultado hasta que no culminen las actuaciones, según aseguró la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y no trabaja siguiendo directrices, y por tanto, cuando culminen las investigaciones, como siempre hacemos, se rendirán cuentas", explicó el jueves Díaz en los pasillos del Congreso de los Diputados a preguntas de los periodistas.

