Detenidos en Albania ocho manifestantes por lanzar cócteles molotov contra la oficina del primer ministro

La Policía de Albania ha detenido este viernes a ocho manifestantes presuntamente implicados en el lanzamiento de cócteles molotov contra la sede de la oficina del primer ministro, Edi Rama, en Tirana, la capital, en el marco de una serie de protestas para exigir su dimisión. Los detenidos son ciudadanos de edades comprendidas entre los 17 y 69 años y han sido acusados de perpetrar "actos violentos" durante las protestas el jueves, en las que han acusado al mandatario de ser un "corrupto", según informaciones del diario 'Gazeta Hqiptare'. "Siguiendo las investigaciones en vigor, los especialistas han dejado el caso en manos de la Fiscalía (...) Estos ciudadanos son sospechosos de cometer actos violentos en el marco de una manifestación mediante el lanzamiento de cócteles molotov", ha indicado la Policía en un comunicado. Miles de personas salieron a la calle en Albania, donde se manifestaron frente a la oficina de Rama pero también del alcalde de Tirana, que es a su vez miembro del Partido Socialista albanés. Aunque los agentes no pusieron en marcha medidas contra los manifestantes para sofocar la protesta, procedieron a extinguir el incendio provocado por el lanzamiento de artefactos incendiarios, que ponía en peligro la vida de los policías, tal y como han explicado las fuerzas de seguridad, que han descartado víctimas. Por su parte, los manifestantes han exigido la puesta en libertad del líder opositor Sali Berisha, que se encuentra bajo arresto domiciliario a medida que continúa una investigación en su contra por presunta corrupción cuando se encontraba al frente del Gobierno entre 2005 y 2013. Berisha ha negado estas acusaciones y ha señalado que es Rama el que encabeza una "venganza política para silenciar a sus rivales políticos", una cuestión sobre la que el primer ministro albano no se ha pronunciado. La Fiscalía no se ha pronunciado aún sobre la posibilidad de presentar cargos contra el líder opositor, que ha hecho un llamamiento para salir a la calle y llevar a cabo actos de "desobediencia civil" en un intento por lograr que el Ejecutivo convoque cuanto antes elecciones anticipadas. Rama lleva al frente del Ejecutivo desde 2013 y su partido se ha hecho con la victoria en las elecciones legislativas y locales celebradas desde entonces.

