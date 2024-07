Yolanda Díaz defiende a la Inspección de Trabajo en la actuación con 'Malinche': "No sigue directrices, es autónomo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado este jueves 11 de julio en relación a la inspección abierta al musical 'Malinche' por la posible situación irregular de algunos de sus integrantes que no se están "siguiendo directrices" porque se trata de un organismo "autónomo". "La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y no trabaja siguiendo directrices, y por tanto, cuando culminen las investigaciones, como siempre hacemos, se rendirán cuentas", ha explicado Díaz en los pasillos del Congreso de los Diputados a preguntas de los periodistas. La ministra ha confirmado que Inspección de Trabajo está investigando este asunto, pero no se informará del resultado hasta que no culminen las actuaciones. Asimismo, ha señalado que estas investigaciones se han hecho a petición de la Policía. "La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y cursa investigaciones como se hacen de manera ordinaria. El Ministerio de Trabajo tiene un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en actuaciones que requieren de la colaboración institucional y, en este caso, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha afirmado. Díaz ha pedido también "respeto" para todas las instituciones y organismos que están trabajando en este caso, tanto a las Fuerzas de Seguridad del Estado como a la Inspección de Trabajo. "Cuando culminen las actuaciones, podremos tomar una posición, pero a día de hoy no podemos señalar absolutamente nada más", ha concluido.

