'Insidious' será parte de las noches de terror de los parques Universal

Miami, 11 jul (EFE).- La franquicia 'Insidious' se sumará a la próxima temporada de 'Halloween Horror Nights', el ciclo temático que cada año llevan a cabo los parques temáticos Universal y que está dedicado a grandes títulos del género de terror.

La saga cinematográfica que tiene a la familia Lambert como protagonista formará parte de la oferta de este ciclo temático, que comenzará el próximo 30 de agosto en Universal Orlando Resort (Florida) y el 5 de septiembre en Universal Studios Hollywood (California), según un comunicado difundido este jueves.

'Insidious: The Further' consistirá en casas en las que los visitantes interactúan con "muchos de los espíritus y demonios atormentados de la franquicia", entre ellos The Red-Faced Demon o KeyFace.

"Los visitantes seguirán los pasos de los Lambert y se encontrarán con escenas familiares y sustos mientras son transportados directamente a 'The Further', el lugar etéreo donde se esconden fantasmas y demonios", agrega la nota.

'Insidious: The Further' es la nueva atracción anunciada en la próxima temporada de 'Halloween Horror Nights', en la que también habrán "casas embrujadas" dedicadas a las exitosas películas 'A Quiet Place', dirigidas por John Krasinski.

Esta atracción tendrá "un diseño de sonido único, efectos especiales y actuaciones expertas de los actores, todo para transmitir la siniestra sensación de pavor retratada en las películas", recalca la nota.

En la temporada de este año, este emblemático ciclo de los parques temáticos Universal ofrecerá también otra atracción en torno a la última entrega de la icónica saga cinematográfica 'Los cazafantasmas'.

"Ghostbusters: Frozen Empire" no solo da vida dan vida a la última entrega de la franquicia, sino también a fantasmas, criaturas y personajes icónicos de la clásica saga "en auténticas casas embrujadas que captura el horror y el humor por los que son conocidas las películas", explica la nota. EFE

