Girmay vuela con las alas verdes

Villeneuve-Sur-Lot (Francia), 11 jul (EFE).- "El maillot verde me da alas", subrayó el eritreo Biniam Girmay (Intermarché Wanty) para explicar el triplete logrado al esprint en la meta de Villeneuve-Sur-Lot.

"Quiero dar las gracias a mis compañeros y a mi equipo, porque sin ellos no habría podido demostrar que soy el más rápido. Desde el principio de este Tour de Francia sabía que podía ganar. He demostrado ahora en tres esprints que si estoy bien posicionado soy capaz de rematar. El maillot verde me da alas", dijo Girmay en meta.

El ciclista de Asmara, de 24 años, está en la onda del éxito, se muestra imparable. De momento es el mejor esprinter del Tour, pero el ciclista africano tratará de volver a levantar los brazos.

"Me dan ganas de seguir concentrado al máximo en los esprints. El maillot verde me da alas. Me siento súper rápido. Está en mi cabeza. He tenido mis altibajos en las últimas temporadas, pero cambié cosas este año y está funcionando todo. También cambié mi filosofía", explicó.

En principio, Girmay no contaba con un desenlace al esprint, pero el fin de la escapada y los acontecimientos en cabeza de carrera, así como un final ligeramente elevado, le animaron a entrar en la batalla.

"Por mi equipo, la escapada podría haber llegado hasta el final, eso nos habría venido bien. Pero cuando se organizó el esprint masivo, les dije a mis compañeros por radio que me sentía bien y que lo iba a disputar", señaló.

Una vez en la "pomada", Girmay admitió tener "miedo", pero sus compañeros le pusieron en camino de su tercera victoria.

"Tuve mucho miedo. A falta de 500 metros coincidí con Mike Teunissen, quien me hizo subir del 15º al 3º puesto, y yo hice el resto. Un final ligeramente ascendente como éste me vino perfecto", concluyó. EFE

soc/ism