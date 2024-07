El italiano Tamberi podrá ir a los Juegos de París a pesar de sus problemas musculares

Roma, 10 jul (EFE).- El italiano Gianmarco Tamberi, campeón olímpico de salto de altura en Tokio 2020 junto al catarí Mutaz Essa Barshim, podrá competir en los Juegos de París pese a sus problemas musculares derivados de una lesión que sufrió este martes.

"No me avergüenza decirlo, he llorado tres veces en las últimas 24 horas", relató 'Gimbo' Tamberi en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que recordó "la tensión, probablemente por el miedo", que sufrió en las últimas horas, aunque finalmente participará en los Juegos de París, donde será abanderado junto a Arianna Errigo.

Tras hacerse pruebas, el deportista anunció que "se descartaron lesiones musculares, pero la resonancia magnética muestra una importante área hematosa en el bíceps femoral, probablemente de una lesión miofascial menor".

El tiempo de recuperación será, de ese modo, "bastante rápido en teoría", informó, aunque señaló que tendrá que someterse a una semana de terapia intensiva y entrenamientos diferenciados.

Este martes, Tamberi tuvo que abandonar el Gran Premio de Atletismo de Hungría por unos dolores que aparecieron a escasos 30 días del inicio de los Juegos Olímpicos en la capital de Francia.

"Los Juegos Olímpicos no están en peligro, pero todas las pruebas cercanas que me habrían ayudado a alcanzar la mejor forma ese día sí lo están", como la parada de la Liga de Diamante del 12 de julio en Montecarlo, sostuvo. EFE

