Rodríguez Uribes y la final del Mundial 2030 en el Bernabéu: "Van por ahí los tiros"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó este martes sobre la final del Mundial 2030 en el Estadio Santiago Bernabéu que "van por ahí los tiros", por lo que el recinto madrileño parece el mejor colocado para albergar el partido por el título internacional, al mismo tiempo que destacó los "datos objetivos" del año preolímpico que "auguran" que intentarán "pelear por superar las 22 medallas de Barcelona'92". "¿La final del Mundial en el Bernabéu? Procesalmente, no es el momento ahora de decirlo, pero bueno, parece que van por ahí los tiros", deslizó el secretario de Estado para el Deporte a preguntas de los medios de comunicación tras los 'Desayunos Deportivos' de EP Deportes, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y Vithas. Así, Uribes avanzaba una posible designación del feudo madridista como sede de la final del Mundial 2030, que organizan España, Portugal y Marruecos. Después de que varios medios españoles ya hablaran de esta posibilidad, y pese a que el país africano presentó hace días la maqueta del estadio Rey Hassan II, que se levantará para 2028 en Casablanca con una capacidad para 115.000 espectadores. Además, Uribes destacó la "Eurocopa extraordinaria" que está completando la selección española entrenada por Luis de la Fuente, "jugando muy bien al fútbol, con desparpajo, una verticalidad absoluta, unos extremos maravillosos y una defensa sólida". "Francia es una selección muy seria, con mucho oficio, con mucha experiencia, pero yo creo que estamos en condiciones, llegados a este punto, de que el próximo 14 de julio, por cierto, el día de la revolución francesa, pues podamos jugar la final contra quien toque. Es muy importante que estemos todos juntos hoy detrás, lo vamos a estar, España entera", agregó. Además, evitó pronunciarse sobre una posible inhabilitación de Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), una decisión que pertenece a "juristas de reconocido prestigio", "en derecho y de acuerdo con su conciencia". "La RFEF tiene que seguir su trabajo", indicó. "Estamos de la mano en el diseño del Mundial, nos vamos a reunir pronto probablemente si no después de la semifinal, después de la final, para hablar de las sedes, con esa voluntad de integrar y de sumar al mayor número de candidaturas, y de hacerlo juntos, y aspiremos a esa buena posición de España. El trabajo es coordinado, como debe ser, y todos estamos trabajando en la dirección de la mejor defensa del fútbol español", comentó. Sobre París 2024, Uribes auguró unos buenos Juegos para "la mayor expedición de deportistas y atletas" de la historia de España "desde Barcelona'92", con 190 hombres y 192 mujeres. "Es fundamental también para proyectar una imagen de país moderno, igualitario en defensa de los derechos y de la igualdad", celebró. "Tenemos ya los mejores resultados de la historia desde Barcelona'92 y esos son datos objetivos que auguran que tenemos que pelear por superar las 22 medallas", añadió. Así, aplaudió la relación fluida con el COE. "Si no abriríamos un cisma aquí", bromeó. "He dicho que es nuestra obligación, pero es verdad que tenemos una sintonía personal que facilita mucho las cosas y tenemos los dos muy claro que desde el respeto mutuo se trabaja mucho mejor siempre y que nuestra obligación es pensar en el interés general y en el bienestar", destacó. Finalmente, Uribes admitió que una candidatura olímpica de Madrid de cara al futuro "es una decisión que requiere una deliberación previa y una reflexión previa, desde el propio Ayuntamiento de Madrid primero y, por supuesto, con el Comité Olímpico Español". "Nosotros, el Gobierno de España, siempre ayudaremos en la dirección que se decida, entre todos, por el bien del país", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo