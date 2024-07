Israel confirma otro ataque contra una escuela en el centro de la Franja por albergar "terroristas"

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes por la noche otro ataque contra una escuela en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, por albergar "actividad terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y de Yihad Islámica, y que hasta el momento ha dejado 15 heridos. "Aviones de combate han atacado esta noche a terroristas de Hamás y de Yihad Islámica en la Franja de Gaza mientras realizaban actividades terroristas en un complejo escolar de la zona de Nuseirat, utilizándolo como escudo terrorista. El ataque se ha llevado a cabo utilizando armamento preciso, con el fin de reducir al máximo los daños a las personas no implicadas", han comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su cuenta de la red social X. En ese sentido, han denunciado las "sistemáticas violaciones" del Derecho Internacional por parte de los dos mencionados grupos palestinos, que "explotan brutalmente" las infraestructuras civiles y que usan a la población civil "como escudos humanos". Por su parte, el diario palestino 'Filastin' ha confirmado al menos 15 heridos como consecuencia del ataque y, aunque ha informado sobre fallecidos, no ha ofrecido una cifra por el momento. El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, se ha mostrado "consternado" por el último ataque aéreo contra una escuela que ha identificado como propiedad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en el centro de la Franja, sin que esta se haya pronunciado al respecto. "Consternado por el último ataque aéreo contra una escuela de la UNRWA en el centro de Gaza, de nuevo. Hay que proteger a los civiles en todo momento. Las instalaciones de la ONU no deben ser utilizadas indebidamente, ni blanco de ataques. Las partes deben acordar un alto el fuego", ha expresado Borrell en su cuenta de la red social X. Unas horas antes, el Ejército israelí también ha confirmado una operación contra el barrio de Tal al Haua, en la ciudad de Gaza, y ha asegurado que la incursión incluye operaciones en el interior de un complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en el que supuestamente operarían miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). De igual forma ha informado sobre la destrucción de un "complejo" y una "sede" de Hamás en una escuela y una clínica en el barrio de Shujaia, también en la ciudad de Gaza. El Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, por otro lado, ha advertido a los palestinos sobre los llamamientos del Ejército de Israel a abandonar la ciudad de Gaza, en el norte, hacia el sur del enclave al considerar que es una "trampa mortal". "Advertimos a nuestro pueblo palestino de los llamamientos de la ocupación a desplazarse de la ciudad de Gaza al sur para atraerlo a las trampas de la muerte, la matanza y las ejecuciones. El Ejército de ocupación israelí ha publicado algunos mapas engañosos llamando a nuestro pueblo palestino a trasladarse de la ciudad de Gaza al sur como zonas 'seguras'. Estos llamamientos son falsos y suponen un grave peligro para la vida de los ciudadanos", ha afirmado la Oficina de Medios del Gobierno gazatí en su canal de Telegram. En ese sentido, ha recordado que en otras ocasiones las fuerzas israelíes han realizado peticiones similares para luego "ejecutar a sangre fría" a los ciudadanos que se estaban desplazando. Respecto a estas órdenes de evacuación, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que impedirán "aún más" la prestación de servicios a los más necesitados. "Realmente no hay ningún rincón seguro en Gaza . Los últimos informes sobre órdenes de evacuación en la ciudad de Gaza impedirán aún más la prestación de atención muy limitada para salvar vidas", ha indicado en redes sociales. Asimismo, ha destacado que este tipo de órdenes, unidos a la falta de entrada de ayuda humanitaria y los continuos ataques, han dejado fuera de servicio a numerosos hospitales, y que los únicos que quedan en funcionamiento "podrían rápidamente dejar de funcionar". El Ejército de Israel comenzó una cruenta ofensiva sobre la Franja de Gaza como respuesta a los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, las autoridades gazatíes han notificado el fallecimiento de casi 38.200 muertos, a los que se suman más de 560 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este por las acciones tanto de las fuerzas de seguridad como de colonos israelíes.

