HRW denuncia que un tribunal antiterrorista saudí ha condenado a un profesor a 20 años de cárcel

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que un tribunal antiterrorista de Arabia Saudí ha condenado a un profesor saudí a 20 años de cárcel por publicar mensajes críticos en redes sociales, un ejemplo que representa "otra escalada más en la cada vez peor represión del país contra la libertad de expresión". Las fuerzas de seguridad saudíes arrestaron a Asad al Ghamdi, de 47 años, el 20 de noviembre de 2022, en una redada nocturna en su casa en el barrio de Yedá. Las autoridades le pusieron en régimen de aislamiento durante tres meses en la prisión de Dhahban y estuvo recluido en régimen de incomunicación durante casi dos meses. Entre los mensajes en redes sociales utilizados durante el juicio en contra del Al Ghamdi --que no pudo recibir visitas de sus familiares hasta el 11 de enero de 2023-- se encontraban críticas al programa Vision 2030 para diversificar la economía del país o su lamento ante la muerte del activista Abdulá al Hamid. Las autoridades saudíes no informaron al profesor de los cargos en su contra hasta la primera sesión del juicio, celebrada el 7 de septiembre de 2023. A finales de agosto, el tribunal designó a un abogado, que posteriormente se negó a proporcionarle a él o a su familia cualquier documento judicial relacionado con el caso. Según HRW, el abogado se negó a presentar pruebas del estado de salud de Al Ghamdi, quien sufre de epilepsia, al tribunal pese a la insistencia de su familia. Durante su detención, el profesor saudí no ha recibido atención médica. Una fuente ha trasladado a la ONG que durante un episodio de su enfermedad estuvo en el baño durante horas. "Tuvo un espasmo, se cayó y se rompió el dedo y el diente", señala, agregando que las autoridades le llevaron posteriormente a un médico de la prisión, si bien no recibió atención por parte de un especialista. Documentos judiciales revisados por HRW muestran que las autoridades acusaron al profesor en virtud de los artículos 30, 34, 43 y 44 de la ley antiterrorista saudí, los mismos artículos utilizados en julio de 2023 para condenar a muerte a su hermano, Mohamed al Ghamdi. Varias fuentes han informado a HRW que Mohamed también sufre de epilepsia y su salud se ha deteriorado significativamente desde que está detenido. Tras negarle atención médica de forma repetida, vio a un médico que no le proporcionó ningún medicamento. Su otro hermano, Said bin Naser al Ghamdi, quien encuentra exiliado en Reino Unido, indicó en redes sociales que el fallo contra Mohamed era en represalia por "los intentos fallidos de las investigaciones" para que volviese a Arabia Saudí. "Los aliados de Arabia Saudí deberían condenar estas sentencias y exigir que el Gobierno libere a los presos y ponga fin a sus prácticas represivas", ha expresado el investigador de HRW para el país del Golfo, Joey Shea.

