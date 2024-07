Israel intercepta un "objeto aéreo" proveniente del mar Rojo

El Ejército de Israel ha interceptado este lunes de madrugada un "objeto aéreo sospechoso" que se dirigía al país desde el mar Rojo, una acción que no ha sido reclamada hasta el momento pero que suele ser realizada por los rebeldes hutíes de Yemen, que en las últimas semanas están comenzando a coordinar este tipo de ataques con la milicia proiraní Resistencia Islámica de Irak. "Un avión de combate ha interceptado con éxito un objeto aéreo sospechoso que se dirigía a Israel desde el mar Rojo. El objeto no ha llegado a cruzar al país y no se han activado alertas", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su cuenta de la red social X. Desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como respuesta a los ataques del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, diferentes grupos proiraníes se han sumado en mayo o menor medida a realizar lanzamiento de drones o misiles contra Israel. Los más activos son el partido-milicia chií libanés Hezbolá, los rebeldes hutíes de Yemen y la Resistencia Islámica de Irak, si bien este último se centró en un principio en las bases estadounidenses en la región y que dejó de atacarlas ante las amenazas de Washington tras la muerte de tres de sus militares en Jordania.

