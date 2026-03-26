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El PSOE pide tiempo para negociar el decreto de vivienda y espera el sí al plan anticrisis

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Madrid, 26 mar (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido tiempo para poder negociar con todos los grupos parlamentarios el decreto de la vivienda y ha asegurado que, "en principio", los socialistas tienen amarrados los votos para sacar adelante este jueves el plan anticrisis.

En una entrevista en RNE recogida por EFE, Mínguez ha dicho que espera contar con los votos necesarios para sacar adelante el plan de medidas para mitigar el efecto de la guerra en Oriente Medio que, previsiblemente, saldrá adelante con el apoyo de los socios, entre ellos Junts, y la abstención de Podemos.

Sobre la postura del PP ante este decreto, que los populares no han querido avanzar, la portavoz socialista ha dicho que le sorprendería un voto afirmativo porque los de Alberto Núñez Feijóo "jamás" han apoyado un decreto social del Gobierno de coalición.

Preguntada sobre las negociaciones por el decreto de la vivienda que Sumar exigió el pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordinario, Mínguez ha subrayado que el Ejecutivo ha de "darse tiempo" y seguir trabajando porque se tratan de medidas "importantes" que "preocupan" a la ciudadanía y también al Gobierno.

No obstante, ha reconocido que deben seguir buscando mayorías para sacarlo adelante e intentar "proteger al inquilino de la misma manera" que están "protegiendo a los propietarios" de los efectos negativos que podrían darse de la guerra también en la vivienda.

La portavoz socialista ha subrayado que el PSOE, con María Jesús Montero a la cabeza, saldrá a ganar las elecciones andaluzas del 17 de mayo y que en la campaña explicarán la importancia de tener gobiernos progresistas en las comunidades autónomas.

Mínguez ha subrayado que su partido debe conseguir movilizar a su electorado, ha incidido en que creen en el proyecto de Montero y se "dejarán la piel" para apoyarla.

Ha adelantado que el PSOE pondrá los servicios públicos en el centro de la discusión en contraposición con las políticas del PP que, a su juicio, están centradas "en proteger a muy pocos".EFE

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