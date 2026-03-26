Las "mujeres invisibilizadas" de la Sagrada Familia, protagonistas de 'El somni de Gaudí'

Barcelona, 26 mar (EFE).- La escritora Coia Valls, con una larga trayectoria con obras de novela histórica, llega este jueves a las librerías con su nuevo título, 'El somni de Gaudí/El sueño de Gaudí', un relato en el que pone el foco sobre las "mujeres invisibilizadas" bajo la sombra de la Sagrada Familia.

En declaraciones a EFE, Valls ha afirmado que siente desde siempre a Antoni Gaudí como un "eslabón no muy alejado" de su propia peripecia vital, al compartir ciudad de origen y, por tanto, un determinado contexto social y cultural, aunque les separen 108 años de diferencia.

Lleva tiempo estudiando al "genio", a un hombre que con "humildad" proyectó un templo que sabía que "lo trascendería", algo que le "fascina", deseando entender qué significa "dedicar la vida entera a una obra que sabes que no verás acabada".

Con novelas anteriores centradas, principalmente, en la Edad Media, Coia Valls en 'El somni de Gaudí', que publican Rosa dels Vents en catalán y Ediciones B en castellano, recorre los 144 años que transcurren desde que le encargan a Gaudí la construcción de un templo hasta la actualidad, a partir de la saga ficticia de cinco generaciones de mujeres, desde Anna Vilanova, nacida en 1873, hasta Anna Maria Orteu, la voz del presente que guiará al lector, y la pequeña Ona, que vio la luz en 2015.

"Que la Sagrada Familia esté donde esté es un milagro, una construcción proyectada desde la ilusión, el deseo, la alegría, un proyecto que ha ido bebiendo de los avances científicos. Todo eso me lo he querido explicar, primero a mí misma, acudiendo al relato oficial sobre Gaudí y el templo, con todos sus arquitectos, pero también he ahondado en el relato que vive en la sombra, en el más humano", ha destacado la novelista.

Lo que ha querido a la hora de armar este artefacto literario es "sumar otra mirada" al relato oficial y "verificar que ha habido mujeres que estaban allí y no han tenido la relevancia que deberían haber tenido".

"He dado voz a las mujeres invisibilizadas, a los duelos que no han tenido palabras, a las renuncias silenciosas y, en base a ello, han ido surgiendo los temas de la novela. Mostrar cómo todas ellas se han construido con alegrías, penas, amores y desamores y, en paralelo, cómo el templo les ha tocado corazón y vida", ha aseverado.

Desliza que hubo períodos "estremecedores" en los que se "trabajaba con muy poca seguridad y hubo muchos accidentes, con lo que fueron las mujeres las que en esas circunstancias debieron cuidar, sostener a sus familias".

Con todo, resalta que el "gran personaje" de la historia es la Sagrada Familia, el sueño de un arquitecto, que tiene su peso en la primera parte de la historia, hasta el año 1926, cuando fallece el 10 de junio, a punto de cumplirse un siglo, mientras que en la segunda parte se centra más en la guerra civil y en la tercera en la actualidad.

El lector, además, irá introduciéndose en diferentes conflictos sociales como la Semana Trágica o la huelga de la Canadiense, con momentos en los que la espiritualidad y la creación creativa chocarán con la realidad material.

En este trayecto, que a Coia Valls le ha comportado más de dos años, no rehuye que ha podido reflexionar sobre el tiempo y la memoria, sobre "una obra que se inicia en un tiempo lento", a diferencia del actual, vertiginoso.

La escritora, en este sumergirse en el mundo gaudiniano, tanto ha acudido a los archivos, como ha hablado con expertos como Ramon Espelt, que lleva 33 años trabajando como arquitecto en la Sagrada Familia, quien le ha contado todo el proceso de nueva construcción y ha sido su guía en una visita al lugar, donde hace unos días también asistió a una misa.

Asimismo, ha contactado con otro experto, José Manuel Almuzara, que "lleva a Gaudí por todo el mundo" y le ha aportado "otra mirada".

"Para mí -ha apuntado- ha sido un aprendizaje muy bonito, embastando historias, creando nuevas vidas, conociendo las de la familia Alpiste, personajes reales de la novela, poco conocidos, procedentes del sur de España y que fueron los porteros de Gaudí cuando el vivía junto al templo".

Con el deseo, por otra parte, de que algún día esta historia pueda llegar al celuloide, aunque Coia Valls reconoce que los lenguajes serán diferentes, pero ya imagina a sus nuevos personajes en la gran pantalla junto al creador de la Sagrada Familia. EFE

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