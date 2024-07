(Crónica) Grecia, rival de España, y Brasil sacan billete olímpico de El Pireo y Riga

La selección de Grecia se impuso (69-80) a la de Croacia este domingo en la final del Preolímpico de El Pireo y accedió así a los Juegos de Paris 2024, billete que sacó también Brasil, venciendo (69-94) a la anfitriona Letonia en el torneo de Riga. Después de tres partidos impolutos, la selección griega no falló en el remate ante su público para acudir a la capital gala dentro de tres semanas. Después de un inicio igualado, el equipo local se puso serio en defensa y abrió una brecha en el marcador que no dejó de crecer hasta el último cuarto (53-66). La estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo se guardó su mejor partido para el más decisivo, con 23 puntos, pero Grecia necesitó de una actuación coral, con un gran Nick Calathes (14 puntos y 11 asistencias) y 19 puntos de Georgios Papagiannis. En Croacia brillaron Ivica Zubac (19 puntos y 12 rebotes) y Dario Saric (14 y 12), mientras que el jugador del Real Madrid Mario Hezonja falló demasiado sin poder ser decisivo para su selección. Grecia estará en el Grupo A de Paris 2024, donde coincidirá con Australia, Canadá y una España que selló su billete venciendo (86-78) a Bahamas en Valencia. El otro grupo olímpico que quedó decidido fue el B: con Alemania, Francia, Japón y Brasil. En Riga, la selección brasileña se clasificó superando en la final a la anfitriona Letonia (69-94). El conjunto sudamericano empezó intratable y, con un parcial de 11-34 para empezar, puso de cara el encuentro. La reacción letona llegó en el segundo cuarto, pero tras el descanso quedó sólo Brasil sobre el parqué. Bruno Caboclo (21 puntos), Leo Meindl (20 y 9 rebotes), Marcelinho Huertas (12 y 7 asistencias) y Georginho De Paula brillaron para devolver a Brasil a unos Juegos tras perderse la cita de Tokyo 2020. El Preolímpico de San Juan, Puerto Rico, decidirá el cuarto y último billete que se disputaban este domingo con el desenlace de los distintos torneos FIBA de clasificación, en la final entre la anfitriona y Lituania. --COMPOSICIÓN GRUPOS PARIS 2024. Grupo A: ESPAÑA, Australia, Canadá y Grecia. Grupo B: Alemania, Brasil, Francia y Japón. Grupo C: Estados Unidos, Serbia, ganador Preolímpico de Puerto Rico, Sudán del Sur.

