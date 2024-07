Alexis Sánchez ataca a los detractores de su rendimiento con Chile en la Copa América

Santiago de Chile, 8 jul (EFE).- El futbolista chileno Alexis Sánchez lanzó duras palabras a los detractores de su rendimiento con La Roja en la Copa América de Estados Unidos, donde quedaron eliminados en fase de grupos, y defendió a sus compañeros más jóvenes a los que dice trata de guiar, publicó este lunes la prensa local.

“Hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho, y algunos que jugaron y no entienden. Hay de todo, pero hay que ser empáticos. A mí me pueden criticar en Chile y yo pienso quién me está criticando, una persona que le pagan por ir a un programa”, dijo Sánchez.

El mediocampista ofreció una entrevista desde Italia, donde espera firmar con un nuevo club tras su salida del Inter de Milán, y que apareció en el canal de Youtube del exjugador Mark González, con quien compartió en la selección chilena y juntos conquistaron la Copa América Centenario 2016.

Allí aprovechó para recordarles a los críticos sus logros. “Soy goleador histórico, más partidos en la Selección, más asistencias, más partidos en clasificatorias, más goles en clasificatorias, ya no sé qué otro récord hacer”, aseguró.

El ‘Niño Maravilla’ se extendió sobre las críticas que reciben y lo extendió a sus compañeros de selección más jóvenes como Darío Osorio, del Midtjylland danés, quien fue muy cuestionado por su desempeño en el certamen continental, lo cual le llevó a cerrar su perfil de Instagram.

“Pero si tratas de hacer daño, porque eso es lo que pasa en Chile, que tratan de hacer daño a un joven. A mí, critícame, con la experiencia lo manejo bien, pero no un chico que por redes están criticando… Yo les digo antes del partido que las redes les importen un carajo, que disfruten”, sentenció.

El delantero de 35 años reflexionó sobre la volatilidad de la opinión en medios sociales: “es algo que consume en que el chico es el número uno del mundo y en dos días, por un mensaje que alguien le manda, puede pasar al peor del mundo”.

“Enseñarles esas cosas para que entienda un poco, se los transmito, después ya depende de él. A lo mejor en mi caso nunca me lo dijeron”, agregó.

Sánchez también abordó su rol dentro de La Roja como parte de la ‘Generación Dorada’, que consiguió el bicampeonato en la Copa América.

“Hoy en día en mi posición como estoy ahora en la selección trato de ayudar ¿Cómo puedo ayudar? Por ejemplo, hay muchos jóvenes en la selección, Darío Osorio, Marcelino (Núñez), (Lucas) Assadi. A veces soy exigente y los exijo a ellos, siempre constructivo”, comentó.

El ariete contrastó a los jugadores chilenos con su propia experiencia junto al campeón argentino Lautaro Martínez, con quien compartió en el Inter, y afirmó que “les cuesta un poco entender”.

“Comparo a ellos con Lautaro Martínez en el sentido de cabeza. A Lautaro en un entrenamiento le hago dos cosas y el chabón aprende rápido. El argentino capta rápido”, cerró.