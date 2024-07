Maduro pide investigar acusaciones de paramilitares colombianos sobre contactos para generar violencia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido al Ministerio Público la apertura de una investigación sobre las afirmaciones del grupo paramilitar colombiano Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que sostienen que la oposición venezolana se puso en contacto con ellos para pagar a cambio de entrar en territorio venezolano tras las elecciones y "generar la sensación de una guerra civil" tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. "Es muy grave (la información) que me mandan los jefes de inteligencia, jefes policiales, jefes militares, me lo mandan desde Colombia", ha declarado este viernes Maduro. Por ello ha pedido al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, que asuma la investigación, informa el portal de noticias venezolano Últimas Noticias. Maduro ha afirmado que "estamos en una batalla por el derecho a la paz" y que "nadie va a embochinchar a Venezuela". Más tarde, el propio Saab ha anunciado la apertura de una investigación de "nuevas amenazas de magnicidio" contra Maduro. "Ministerio Público (MP, Fiscalía) designa la Fiscalía 83 Nacional para investigar y sancionar nuevas amenazas de magnicidio contra el jefe de Estado Nicolás Maduro", ha apuntado Saab en su cuenta en la red social X. El fiscal ha publicado una imagen del documento en el que autoriza la investigación, así como el vídeo del grupo paramilitar colombiano. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han asegurado en un comunicado publicado en redes sociales que sus unidades en el departamento de La Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar al Gobierno. Entre las peticiones estaba "atentar contra la infraestructura eléctrica, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro, actuar en caso de que sea reelegido infiltrándonos en protestas y generando el caos en las calles". "Nuestra organización no se involucra en asuntos internos de otros países, que nuestra organización se debe y tiene como propósito mantener el orden en la Sierra Nevada. Contactaremos a las autoridades diplomáticas de Venezuela para dar a conocer detalles de la información divulgada", explican.

