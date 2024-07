La periodista cubana expulsada de Ecuador pide a la Justicia la restitución de su visado

Quito, 5 jul (EFE).- La periodista cubana Alondra Santiago solicitó este viernes a la Justicia de Ecuador que anule la decisión del Gobierno del presidente Daniel Noboa de expulsarle del país mediante la cancelación de su visado, un acto aparentemente relacionado con las críticas de la comunicadora hacia la Administración del gobernante.

A través de su abogado Carlos Soria, la agraviada reclamó la aplicación de una acción de protección donde judicialmente se obligue al Gobierno a restituirle su visado y entregar los informes secretos que ha mencionado el Ejecutivo como motivo de su expulsión.

El letrado sostuvo que, con la decisión del Ejecutivo, su defendida ha visto vulnerados sus derechos de libertad, comunicación libre, derecho a difundir información, derecho a la no discriminación, protección de vínculo familiar, seguridad jurídica, derecho al debido proceso y derecho a la defensa.

Soria acusó a la administración de Noboa de presuntamente saltarse el procedimiento administrativo al tomar la decisión de anular el visado de Santiago sin previamente notificarle sobre el inicio del proceso para haber tenido oportunidad de defensa.

La magistrada encargada de evaluar la acción de protección solicitada suspendió la audiencia hasta contar con los documentos presentados por el Gobierno, cuyos abogados se ratificaron en que para ellos el procedimiento contra Santiago es legal y mantuvo un debido proceso.

El Gobierno de Noboa notificó el 24 de junio a Santiago que le retiraba su visado de residencia permanente bajo el argumento de presuntos actos contra la seguridad nacional, en base a un "informe secreto" elaborado por el centro de inteligencia.

A través de su programa de entrevistas 'Ingobernables', que se emite en redes sociales y que cuenta con amplia audiencia, Santiago se había mostrado crítica contra Noboa y en las últimas elecciones había manifestado su simpatía por Luisa González, la candidata del correísmo.

Semanas atrás fue duramente criticada por usar el himno nacional ecuatoriano para hacer una parodia sobre la gestión del presidente Noboa.

Precisamente, el Gobierno emitió el mismo martes en que se conoció la decisión el himno nacional en una cadena nacional (mensaje a la nación) a través de los medios de comunicación, con la frase previa "por respeto al país".

Para Santiago, este episodio es prueba de que el "autoritarismo" de Noboa "no tiene límites", según aseguró este viernes a EFE en su primera entrevista con un medio internacional desde su salida de Ecuador.

"Lo que Daniel Noboa hizo conmigo no solo es cortarme la libertad de prensa sino que me cortó incluso el derecho que tuve de defenderme (...) Yo no sé por lo que se me acusa, no he visto el documento, mi abogado tampoco lo ha visto", se quejó.

Santiago aseguró, sin embargo, que incluso si la Justicia falla a su favor no tiene claro si volverá a Ecuador porque siente que su vida podría estar en riesgo. De hecho, pidió a EFE por motivos de seguridad no revelar su localización.

"Yo quisiera regresar a mi país, que es Ecuador, porque ahí tengo toda mi vida. Pero, ¿qué pasa? Si un Gobierno es capaz de cometer este acto totalmente loco y violento... Si yo mañana puedo regresar, ¿qué más puede hacer el presidente? ¿Qué puede mandar a hacer? Yo no tengo garantías de que mi vida esté a salvo allá", aseguró.