Evenepoel nervioso y emocionado ante su estreno en el "sterrato"

Colombey-Les-Deux-Eglises (Francia), 6 jul (EFE).- Los 14 tramos de "sterrato" (pistas de tierra) que tendrán que afrontar este domingo los corredores en la novena etapa del Tour son motivo de "emoción y nerviosismo" para el belga Remco Evenepoel, segundo en la general a 33 segundos del esloveno Tadej Pogacar.

Evenepoel (Aalst, 24 años), campeón del Mundo en ruta en 2022 y de crono en 2023, se mostró inquieto ante la etapa de las pistas de tierra que completarán un total de 32 km en 14 tramos, una experiencia nueva para él que será un acontecimiento especial y novedoso en la historia del Tour.

"De cara a la etapa de mañana estoy muy emocionado y un poco nervioso. Tengo muchas ganas de descubrir estos caminos de grava franceses y, al mismo tiempo, sé que puede pasar cualquier cosa", dijo en meta el ganador de la Vuelta a España 2022.

Evenepoel tiene claro que será una jornada a tener en cuenta para la general, donde se marcarán de cerca los favoritos para evitar perder tiempo. Un escenario que fue a visitar en la pretemporada.

"Todos los corredores implicados en la clasificación general querrán tener cuidado para no perder tiempo. Conozco todos los sectores, he ido a ver los más difíciles y, sinceramente, me gustan. Veremos el escenario, dependerá de la escapada, de si tenemos corredores muy fuertes delante o no", explicó.

"En cualquier caso", subrayó, "tengo la impresión de que la etapa de mañana será uno de los acontecimientos deportivos más vistos del año".

Sobre la etapa de hoy, Evenepoel reconoció el coste del esfuerzo que le dio la crono el pasado viernes.

"El inicio ha sido un poco complicado por el esfuerzo de la contrarreloj, pero mis compañeros me han rodeado bien y he pasado la mayor parte de la etapa al frente del pelotón. En el último kilómetro, con la subida, solo quería tener cuidado de no perder tiempo de forma estúpida. Así que me he mantenido en cabeza y he acabado décimo, pero ha sido más por accidente, no lo he hecho a propósito", concluyó. EFE

soc/asc