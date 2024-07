Aumentan a siete los palestinos muertos en una operación del Ejército israelí en Yenín, Cisjordania

El balance de palestinos muertos por disparos del Ejército de Israel en el marco de una nueva operación militar en la ciudad cisjordana de Yenín ha aumentado a siete, según han denunciado las autoridades palestinas, tras lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado haber llevado a cabo un bombardeo con dron en la zona durante los enfrentamientos. El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "el balance de muertos aumenta a siete mártires" y ha identificado a los fallecidos como Hariz Asaad Ahmed Hashas, de 19 años; Ahmed Basem Amuri, de 20; Qusai Amjad Hazuz, de 23; Fuad Iyad Aziz Ashqar, de 25; Yasín Ahmed Mahmud al Aridi, de 30; y Muhamad Mahmud Muhabad Yabarin, de 54. Por el momento no ha trascendido la identidad de la última víctima. Por su parte, el Ejército israelí ha afirmado que "siete terroristas" han muerto durante su operación en Yenín, incluidos miembros de una célula responsable del ataque con bomba perpetrado la semana pasada en esta misma ciudad, en el que murió un militar israelí. Así, ha detallado que las tropas rodearon un edificio en el que se encontraba Hashas y otro sospechoso de estar implicados en el citado ataque y ha agregado que ambos murieron en un tiroteo. Asimismo, otro palestino murió a manos de la Policía Fronteriza. Además, ha especificado que un dron militar ha llevado a cabo un bombardeo contra "un escuadrón de terroristas armados" que se dirigió a la zona tras el inicio de la operación, según un comunicado publicado en su página web. El Batallón de Yenín, vinculado al ala militar de Yihad Islámica, las Brigadas al Quds, ha asegurado que sus miembros participaron en enfrentamientos contra "las fuerzas sionistas" en Yenín y su campamento de refugiados, donde han atacado varios vehículos que han rodeado una vivienda, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'. El director del Hospital público de Yenín, Uasim Bakr, ha confirmado que al centro han llegado varias personas heridas en estado crítico, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los enfrentamientos han estallado después de que los militares rodearan una vivienda en las afueras del campamento de refugiados. Posteriormente, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha lamentado la muerte de los "mártires" y ha especificado que Al Aridi era un comandante del brazo armado del grupo, las Brigadas Ezzeldín al Qasam. "Los crímenes de la ocupación en Gaza, Yenín, Tulkarem y el resto del país ocupado no lograrán romper la voluntad del pueblo palestino", ha manifestado. Así, ha recalcado que "esta sangre pura supondrá un combustible para el levantamiento del noble pueblo frente a la ocupación y la política de destrucción y devastación que pretende imponer", al tiempo que ha afirmado que las políticas de Israel para aumentar los asentamientos, anexionar territorios y "asesinar a diario" a palestinos, son una muestra de "la cara más fea del fascismo sionista". "La comunidad internacional y Naciones Unidas deben cumplir sus responsabilidades y adoptar decisiones claras para detener estos crímenes, hacer frente a los líderes neofascistas de la ocupación y hacer que sean llevados ante los tribunales internacionales para que rindan cuentas como criminales de guerra", ha zanjado el grupo islamista palestino. Yenín ha sido desde hace meses el epicentro de las operaciones militares de Israel, incluida una llevado a cabo en julio de 2023 que fue la de mayor envergadura en Cisjordania desde la Segunda Intifada (2000-2005). En la ciudad y su campamento de refugiados tienen presencia numerosos grupos armados, incluidos Hamás, Yihad Islámica y el brazo armado de Al Fatá. La operación se enmarca en el repunte de la violencia desde 2023, que se ha recrudecido tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás y otras milicias palestinas, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista, han denunciado más de 38.000 muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman más de 550 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este.

