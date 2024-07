Miércoles, 3 de julio de 2024 (22:00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Biden reconoce que tal vez no pueda salvar su candidatura, según el New York Times y CNN

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido que tal vez no pueda salvar su candidatura si no puede convencer a los votantes en los próximos días de que está preparado, según publicó este miércoles el New York Times. Lo rechazó la Casa Blanca y su campaña. Hasta ahora, el presidente se había mantenido públicamente firme en continuar con la reelección pese a las críticas desde su propio partido después de su desastroso desempeño en el debate de la semana pasada con su rival, el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021). CNN publicó una información similar y The Boston Globe le pide a Biden que se retire.

R.UNIDO ELECCIONES

El laborismo obtendrá una victoria histórica, según la última encuesta antes de elecciones

Londres (EFE).- La última encuesta de intención de voto elaborada por la firma YouGov y difundida la víspera de las elecciones generales del Reino Unido da al Partido Laborista una victoria histórica, con más de 300 diputados de distancia sobre los conservadores y un 39 % de los votos. El modelo final de proyección para los comicios adelantados en el país apunta a una gran mayoría de la formación liderada por Keir Starmer y a una dolorosa derrota de los conservadores del aún jefe del Ejecutivo, Rishi Sunak. Uno de sus ministros, el de Trabajo y Pensiones, Mel Stride, admitió una gran derrota conservadora.

FRANCIA ELECCIONES

La ultraderecha francesa, lejos de la mayoría en el primer sondeo tras la retirada masiva de candidatos

París (EFE).- La ultraderechista Agrupación Nacional (RN) quedaría lejos de la mayoría absoluta en la segunda vuelta de las elecciones francesas del domingo, ya que lograría entre 190 y 200 escaños, según el primer sondeo divulgado tras la retirada masiva de candidatos de otros partidos. La RN quedaría en cabeza pero se quedaría lejos de los 289 diputados necesarios para tener la mayoría absoluta, según el sondeo de Harris Interactive divulgado este miércoles. El Nuevo Frente Popular lograría de 159 a 183 diputados, mientras que el bloque macronista obtendría entre 110 y 136 y el conservador Los Republicanos de 30 a 50.

ISRAEL PALESTINA

Los bombardeos israelíes matan a al menos 16 palestinos en el centro y norte de Gaza y 5 en Cisjordania

Jerusalén (EFE).- Al menos 16 personas murieron la pasada noche y esta mañana por los bombardeos del Ejército israelí en el norte y centro gazatíes, con especial intensidad en ciudad de Gaza y el barrio de Shujaiya, donde los militares llevan a cabo una incursión terrestre desde el jueves, según informó la agencia palestina de noticias Wafa. Además el Ejército israelí mató de madrugada a cuatro palestinos en un ataque aéreo con un dron en el campo de refugiados de Nur Shams, en Tulkarem, mientras que un quinto murió en una operación de las fuerzas especiales en Yenín, también en el norte de Cisjordania ocupada, confirmó el Ministerio de Sanidad palestino.

ISRAEL PALESTINA

Israel confisca 1.200 hectáreas palestinas del Valle del Jordán, la cifra más alta en 30 años

Jerusalén (EFE).- Israel anunció este miércoles la declaración como estatal de 1.200 hectáreas palestinas en el valle del Jordán, en lo que grupos anti ocupación consideran la mayor incautación de tierras desde los Acuerdos de Oslo de 1993. Según un comunicado de Peace Now, ONG israelí que documenta la colonización de Palestina, ocupada por Israel desde 1967, la confiscación de tierras fue aprobada el pasado 25 de junio, pero sólo se hizo pública hoy. Desde el inicio de 2024, año que ha batido todos los récords, Israel ha declarado más de 2.300 hectáreas en Cisjordania ocupadas como tierras estatales.

LÍBANO ISRAEL

Hizbulá responde a la muerte de un comandante con cuatro ataques a Israel, uno de ellos con cien cohetes

Beirut (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá anunció que ha lanzado cuatro ataques de envergadura contra varios cuarteles militares en el norte de Israel, en respuesta a la muerte de su comandante Mohamed Niamah Nasser en un bombardeo israelí perpetrado este miércoles contra el sur del Líbano. Primero bombardeó "el cuartel general de la comandancia de la División Golani 210 en el cuartel Nafah, y el cuartel general de la defensa antiaérea y contra misiles en el cuartel de Kela con cien cohetes 'Katyusha'". Luego lanzó otro ataque contra instalaciones del Ejército israelí en Kiryat Shmona y posteriormente otra tanda de dos acciones más.

HURACANES ATLÁNTICO

República Dominicana y Haití salen casi indemnes del paso del huracán Beryl

Santo Domingo/Puerto Príncipe (EFE).- República Dominicana y Haití salieron casi indemnes del paso del huracán Beryl, cuyo principal efecto sobre la isla Española, que comparten ambos países, fue el fuerte oleaje que azotó el litoral caribeño, donde este miércoles se recobró la normalidad excepto por algunos problemas con el suministro de luz y agua. Casi medio millón de personas se quedaron sin suministro de agua por los efectos del ciclón, de acuerdo con el informe preliminar de los daños en el territorio nacional, donde el martes se sintieron sus efectos aunque con menor intensidad que lo previsto.

VENEZUELA EEUU

Venezuela y EE.UU. apuestan por "ganar confianza" y mantener las comunicaciones

Caracas (EFE).- Los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaron trabajar para "ganar confianza" y mantener las comunicaciones "de manera respetuosa y constructiva", tras la primera "reunión virtual" entre funcionarios de ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019, informó Caracas. El encargado de estas conversaciones por parte del Ejecutivo venezolano, Jorge Rodríguez, indicó en X que en este primer encuentro las partes manifestaron su voluntad de hacer un trabajo conjunto para "mejorar las relaciones" entre las naciones. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró -en una rueda de prensa- la petición de EE.UU. para que el proceso de diálogo sea de "buena fe" y reafirmó la solicitud de que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela sean competitivas e inclusivas.

CRISIS MIGRATORIA PANAMÁ

Panamá cierra tres pasos de acceso en el Darién para "canalizar" el flujo de migrantes

Ciudad de Panamá (EFE).- Panamá cerró al menos tres de los pasos que utilizan los migrantes para cruzar el Darién, que marca la frontera con Colombia, con una "barrera perimetral", con el objetivo de "canalizar" su flujo para ejercer un mayor control sobre esta ruta irregular que utilizan cientos de personas a diario en su camino hacia Norteamérica, informaron este miércoles las autoridades panameñas. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá señaló un comunicado al que tuvo acceso EFE que "se tomaron medidas para el control de la migración irregular masiva que enfrenta el Estado panameño" con el fin de "canalizar la migración irregular" hasta Bajo Chiquito, el primer pueblo al que llegan los migrantes tras atravesar durante días la selva del Darién a pie.

DERECHOS HUMANOS

La ONU alerta sobre el auge de los discursos de odio ligados a las elecciones en Occidente

Ginebra (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, alertó este miércoles sobre el auge de los discursos del odio en un año marcado por elecciones en todo el mundo, recomendando a los votantes que presten atención a lo que los programas de los partidos políticos dicen en cuestión de libertades fundamentales. El alto comisionado austríaco puso como ejemplo la narrativa contra los emigrantes que acompaña a algunos partidos políticos en el Viejo Continente, y aseguró que hay que ser vigilantes "porque la Historia nos dice, particularmente en Europa, a qué nos puede llevar el vilipendio de los otros".

VENEZUELA DERECHOS HUMANOS

La ONU lamenta el aumento de persecución de cara a las elecciones venezolanas

Ginebra (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lamentó "el aumento de las restricciones al espacio cívico" denunciadas en las semanas previas a las elecciones presidenciales en Venezuela. Pidió a las autoridades "un espacio abierto y libre para el debate". "Mi oficina sigue recibiendo informes de detenciones (...) incluyendo las de miembros de la oposición y sus simpatizantes", añadió en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Agregó que en el último año su institución ha detectado más "amenazas", "acoso" y "asaltos" contra "actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas"

EVOLUCIÓN HUMANA

Tres figuras humanas y un cerdo pintados hace 51.200 años son el arte narrativo más antiguo

Redacción ciencia (EFE).- La representación de tres figuras humanas interactuando con un cerdo salvaje es la pintura rupestre figurativa más antigua del mundo. Las imágenes, pintadas hace al menos 51.200 años, están en una cueva en la isla indonesia de Sulawesi. El descubrimiento, realizado por un equipo de científicos de Australia e Indonesia, ha sido posible gracias al uso de una nueva técnica de datación que ha revelado que las pinturas de esta isla que están entre las más antiguas del mundo tienen al menos 5.700 años más de lo estimado inicialmente. El hallazgo lo publica este miércoles la revista Nature. EFE

