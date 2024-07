La campaña de Trump afirma que Biden "no es apto" para la Casa Blanca

El equipo de campaña del expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado este miércoles que el actual mandatario, Joe Biden, "no es apto" para la Casa Blanca en medio de las críticas sobre su estado de salud tras el fallido debate con el magnate neoyorquino. "No se equivoquen: los demócratas, los principales medios de comunicación y la ciénaga se han confabulado para ocultar la verdad al público estadounidense: Joe Biden es débil, fracasado, deshonesto y no es apto para la Casa Blanca", han indicado los codirectores de la campaña, Chris LaCivita y Susie Wiles, en un comunicado. Asimismo, han asegurado que todos los que alguna vez fueron partidarios de Biden y sus "políticas fallidas" --que conducen "a una inflación extrema, fronteras abiertas y al caos en el país y en el extranjero"-- "han mentido" sobre su estado cognitivo, especialmente la vicepresidenta, Kamala Harris. A lo largo de las últimas semanas se han producido algunos episodios en los que se ha podido ver a Biden desorientado o con problemas motrices en actos oficiales. Además, su mala noche en el debate electoral del pasado jueves ha alimentado los rumores sobre una posible retirada de la carrera presidencial, algo que la Casa Blanca ha negado con rotundidad. Algunos congresistas demócratas, como el tejano Lloyd Doggett, han solicitado a Biden que reconsidere su candidatura. La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, una histórica dirigente del Partido Demócrata, también ha reconocido que es "legítimo" cuestionarse el estado de salud del presidente.

