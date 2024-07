(Crónica) Brasil no puede con Colombia y se medirá en cuartos a Uruguay

Brasil no pudo pasar del empate ante Colombia (1-1) en el último partido de la fase de grupos de la Copa América 2024, pasando como segundo de grupo a los cuartos de final, donde se enfrentará a Uruguay sin Vinícius, que vio su segunda amarilla en el torneo y se perderá el duelo, y en el otro partido del día Costa Rica se despidió del torneo con un triunfo ante Paraguay (2-1). El combinado dirigido por Dorival Júnior debía vencer a Colombia para pasar como líder de grupo y evitar el emparejamiento con Uruguay, equipo más goleador del torneo y con pleno de victorias, en cuartos de final. Brasil comenzó el encuentro adelantándose con un tanto del barcelonista Raphinha en el minuto 12 tras un espectacular golpeo de falta directa, pero justo antes del descanso llegó la igualada. Una gran jugada coral por del equipo cafetero, concluyó con remate cruzado de Daniel Muñoz a pase de Jhon Córdoba que ponía la igualada en el marcador al filo del descanso. La primera parte también tuvo su dosis de polémica, ya que en el minuto 7, la estrella brasileña Vinícius Júnior fue amonestado por un manotazo a un rival, amarilla que provoca que se pierda los cuartos de final. Por su parte, Colombia vio como le anularon un gol por fuera de juego tras un centro de James Rodríguez. Además, Brasil reclamó un penalti por un toque sobre el madridista Vinícius, pero el colegiado interpretó insuficiente para señalar la pena máxima. En la segunda mitad ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse el triunfo. Brasil lo intentó primero con una falta botada por Raphinha que casi hace su particular doblete a balón parado, pero su disparo pasó rozando el palo izquierdo de la portería colombiana. La mejor de Colombia llegaría en el minuto 84, cuando un pase de Luis Díaz dejó completamente solo a Borré, que marró en la definición, rematando por encima del larguero. Con este empate, Brasil completa una discreta fase de grupos, con solo un triunfo, ante Paraguay, y dos empates, ante Colombia y Costa Rica, que les obliga a un cruce desfavorable en cuartos ante Uruguay. Por otro lado, Colombia, que encadena 26 partidos sin conocer la derrota, pasa como primero del Grupo D con dos victorias y este empate, y jugará ante Panamá en cuartos de final. En el otro partido del grupo, Costa Rica se despidió de la Copa América con una victoria ante Paraguay (2-1) gracias a los goles de Francisco Calvo y Josimar Alcócer, un triunfo que no les permite acceder a la siguiente ronda. Costa Rica llegaba a la última jornada con opciones de clasificación, pero necesitaban ganar a Paraguay por goleada, y que Brasil cayera ante Colombia, condicionantes que no se dieron en ninguno de los casos. Desde pitido inicial, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro se lanzó a por la victoria, logrando dos goles antes de los primeros diez minutos, obra de Josimar Alcócer y Francisco Calvo, que hicieron soñar a los costarricenses con una goleada. Sin embargo, el arranque fue un espejismo. Los 'ticos' no tuvieron más ocasiones en el resto del encuentro, sufriendo un acoso por parte de Paraguay, que remató sobre la meta de Sequeira hasta en 15 ocasiones, buscando una remontada que no acabó produciéndose. En el minuto 55, Ramón Sosa marcó el gol que hizo soñar a los paraguayos, sin opciones de clasificación, con darle la vuelta al marcador. Sin embargo, el gran desempeño del portero Sequeira evitó la remontada y certificó el triunfo de Costa Rica, que queda eliminado pese a vencer.

