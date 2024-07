Pablo Urdangarín logra un hito en su carrera. Gana el Campeonato del Mundo y se convierte en el mejor jugador

Confirmando que es una de las grandes promesas del balonmano español, y que acertó de lleno al dejar el Barça B la temporada pasada para fichar por el Granollers y continuar con su proyección, Pablo Urdangarín se ha coronado en su primera convocatoria con la Selección Española, convirtiéndose en la máxima estrella del combinado nacional que ha ganado la final del Campeonato del Mundo Universitario este domingo en Antequera frente a la Selección de Polonia. Y es que su contribución a la victoria y al juego de 'La Roja' ha sido tal que el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín no solo ha estrenado su palmarés con el Mundial Universitario de Balonmano, sino que además ha sido elegido como MVP -'Mejor Jugador'- y 'Máximo anotador' del torneo. ¡Todo un hito en su carrera deportiva! Una victoria por partida doble en la que Pablo no contó con el apoyo en la grada de ningún miembro de su familia ni tampoco de su novia Johanna Zott. Y es que a pesar de que siempre que sus compromisos se lo permiten tanto sus padres como su pareja le arropan en sus partidos, en esta ocasión le ha tocado celebrar su primer Campeonato del Mundo Universitario y su primer premio individual sin las personas más importantes de su vida. A pesar de esto, el sobrino de Felipe VI sí estuvo arropado por una de sus primas, que asitió a la final con su marido y sus dos hijas pequeñas, con las que Pablo demostró su faceta más niñera haciéndoses carantoñas antes de celebrar por todo lo alto el Mundial. Eufórico y muy feliz tras el partido, el hijo de la infanta Cristina se acercaba hasta las gradas para recibir la felicitación de estos familiares con los que no dudaba en realizar una videollamada (aunque desgraciadamente no pudimos ver a quién). Sin poder contener la alegría y la sonrisa en su rostro, Pablo mandaba besos y gestos de victoria a través de la pantalla para celebrar y compartir el triunfo con el resto de la familia. Un momento muy especial tras el que el nieto del Rey Juan Carlos recibía la medalla y el trofeo de campeones del mundo, al mismo tiempo que aprovechaba para firmar alguna bandera española a modo de recuerdo de la que ha sido su primera convocatoria con la Selección Española de Balonmano. "Estoy muy contento, muy contento. No podríamos haber acabado mejor, la verdad. Lo hemos disfrutado al máximo" reconocía con una inmensa sonrisa ante los micrófonos de Europa Press, demostrando su humildad tras haberse convertido en el Mejor Jugador del torneo: "Poco puedo decir, estoy súper ilusionado. Quiero agradecer a todo el equipo por hacerme este trofeo. Al final lo han ganado ellos también dándome bolas y confiando en mí y a seguir. Muy contento, la verdad. Gracias".

