Meloni felicita a Agrupación Nacional tras su victoria en las legislativas francesas

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha felicitado a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella por su victoria en las elecciones legislativas francesas, que se han llevado a cabo en un contexto "muy polarizado" y en medio de un intento de "demonizar" a los que no votan a las formaciones de izquierda. "Por primera vez el partido de Le Pen tuvo aliados ya desde la primera vuelta y por primera vez parece que incluso Los Republicanos se inclinan a no participar en el llamado frente republicano", ha señalado a la agencia de noticias Adnkronos, explicando así la dinámica de voto en el país europeo. En este sentido, ha indicado que las alianzas contra la derecha son "un intento constante de demonizar y acorralar a las personas que no votan a la izquierda". "Pero es un truco que ya no funciona, ni siquiera en Italia", ha agregado. Por otro lado, ha afirmado también que "se están superando las viejas barreras entre las fuerzas alternativas de izquierda". "Si me preguntas si prefiero la izquierda, en algunos casos bastante extrema, o la derecha, obviamente prefiero la derecha", ha zanjado. Agrupación Nacional ha sido la formación más votada en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas celebrada este domingo con un 33 por ciento de votos, por delante de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP, 28,5 por ciento) y la centrista Juntos por la República (22 por ciento). El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo en la víspera un llamamiento a una "gran concentración democrática" para impedir la victoria de Agrupación Nacional en la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, prevista para el 7 de julio.

