Los presidentes autonómicos del PP firman el acuerdo ‘Por una EBAU común’ como "único partido de Estado que queda"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado este lunes en Salamanca el acto de la firma del acuerdo ‘Por una EBAU común’ entre los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP asegurando que lidera al "único partido de Estado que queda". Feijóo ha tomado la palabra tras los discursos de los presidentes autonómicos de la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla y León, que han estado precedidos de la bienvenida del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, como anfitrión y de las palabras de la vicesecretaria de Sanidad y Educación de la formación, Ester Muñoz. El presidente del PP ha incidido en que el modelo autonómico del partido es un "modelo de igualdad de los españoles, de cooperación y solidaridad en todos los asuntos". "Quien quiera romperlos va en contra de nuestras instituciones y de los intereses generales de una nación", ha añadido, por lo que ha señalado que la financiación autonómica "debe garantizar la igualdad de trato". "Fomentar la diferencia es condenar al fracaso del sistema", ha finalizado al respecto. Feijóo se ha mostrado, para terminar, "orgulloso de liderar un partido de Estado que piensa más en el interés de todos que en el del propio partido". Antes de las palabras del líder de los 'populares' en España, el alcalde de Salamanca ha recordado que en la ciudad "Sánchez no rasca bola y le dejamos fundido elección tras elección" y ha recordado que una EBAU común defiende dos señas de identidad del partido: "La igualdad y la justicia". Antes de los discursos políticos,*el secretario de Educación del PP, Óscar Clavelm, ha moderado un coloquio entre una profesora del IES Venancio Blanco, Julita Corral, y una estudiante de este mismo instituto que este año se ha presentado a la EBAU, Vera García Delgado. Ambas han lamentado que muchos alumnos y compañeros han sentido "impotencia y frustración porque sabían que a pesar de su esfuerzo no iban a lograr" su objetivo de acceder a Grado deseado, como ha recordado Vera García, que sí accederá al Grado de Fisioterapia como pretendía. "Es una zozobra de las familias y el profesorado porque no saben si van a poder acceder a las titulaciones que quieren y piensan que si hubieran hecho este ejercicio en otro territorio nacional hubiera podido acceder o tener una mejor nota", ha señalado la profesora Corral. En este coloquio han defendido ambas que se hace necesario una EBAU común, "que garantice la igualdad y el rigor" y evite suspicacias, ya que al "homologar los criterios y la estructura de la prueba, será un instrumento de cohesión social entre todos". La vicesecretaria de Sanidad y Educación de la formación popular, Esther Muñoz, ha felicitado a Feijóo por esta "nueva página" que se abre en la política del país y "que lleva tu firma, presidente", le ha dicho. Tras la apertura del acto, ha llegado el turno de los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, comenzando por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que desde el partido entienden "la educación como entendemos Madrid: a la altura de los tiempos y al servicio de España". La idea común de todos los presidentes populares ha sido la de defender este acuerdo "en beneficio de unos de los colectivos más importantes de este país, los jóvenes, para que puedan competir en igualdad de condiciones", como ha asegurado la presidenta de Islas Baleares, Marga Prohens. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado en su discurso que "si todo el mundo entiende que haya un criterio común con el MIR, cómo no hacemos lo mismo con nuestros jóvenes". El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido la identidad de las comunidades autónomas del PP, que no "alientan desigualdades", sino que son "singulares y generosas con el resto", como ha añadido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al recordar que con este acuerdo "reforzamos la igualdad de nuestros jóvenes y les damos a todos las mismas oportunidades". El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han sido los últimos en intervenir y ambos han criticado el Gobierno central, asegurando que en España "al único que se le escucha y se atiende a sus demandas es a Puigdemont y a éste los asuntos de Estado le importan poco", como ha apuntado Bonilla. Mañueco, por su parte, ha finalizado que este tipo de acciones llevadas a cabo por el Partido Popular son una "alternativa al empobrecimiento educativo que lidera con deshonor el presidente Sánchez".

Compartir nota: Guardar Nuevo