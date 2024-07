¿Ganas de Juegos? Un cuestionario para conocer la historia olímpica

Madrid, 1 jul (EFE).- Los Juegos de la XXXIII Olimpiada se inaugurarán en París el 26 de julio de 2024. Para entretener la espera, EFE plantea un cuestionario semanal de preguntas y respuestas con el objetivo de conocer la historia olímpica y a sus grandes protagonistas.

1. París organizará este año sus terceros Juegos Olímpicos, después de los de 1900 y 1924. ¿Hay alguna otra ciudad que ya haya sido olímpica tres veces?

(a) Ninguna otra

(b) Los Ángeles

(c) Londres

2. ¿Desde cuándo se disputan los Juegos Olímpicos de verano y de invierno en años distintos, con un intervalo de dos años entre unos y otros?

(a) Desde 1994

(b) Desde 1998

(c) Desde 2002

3. Con el fin de distinguirlo de la Copa del Mundo FIFA, el torneo olímpico masculino de fútbol se juega con selecciones sub-23, aunque pueden incluir algún jugador de categoría absoluta. ¿Cuántos?

(a) Uno

(b) Hasta tres

(c) Hasta cinco

4. La estadounidense Athing Mu, campeona olímpica en los 800 metros hace tres años en Tokio, no podrá defender su título en París porque la semana pasada, en las pruebas de selección de su país,...

(a) Se resbaló durante la carrera y no llegó entre las tres primeras

(b) Fue descalificada por empujar a una rival

(c) No pudo competir por padecer covid

5. El comedor de la Villa Olímpica de París no ofrecerá a los deportistas durante los Juegos...

(a) Hamburguesas

(b) Pizzas

(c) Patatas fritas

1. (c) Londres es hasta ahora la única ciudad tres veces olímpica, tras organizar los Juegos de 1908, 1948 y 2012.

2. (a) Los Juegos de invierno de Lillehammer 1994 fueron los primeros que se disputaron dos años después de los Juegos de verano.

3. (b) Las selecciones masculinas de fútbol pueden incluir hasta a tres jugadores sin límite de edad. Las selecciones femeninas, en cambio, son de categoría absoluta.

4. (a) Athing Mu se resbaló al comienzo de la prueba y, aunque se reincorporó a la carrera, no pudo acabar entre las tres primeras plazas que daban el billete olímpico.

5. (c) No se servirán patatas fritas durante los Juegos porque no está permitido instalar una freidora en el comedor, ubicado en una nave que data de 1803.