El presidente de Sudáfrica anuncia su nuevo gabinete formado por una coalición de once partidos

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha anunciado este domingo su nuevo gabinete, que estará conformado por 32 ministerios y 43 viceministros repartidos entre los once partidos políticos que formarán el nuevo gobierno de coalición encabezado por el Congreso Nacional Africano (CNA), todo ello tras una serie de duras negociaciones después de perder la mayoría parlamentaria por primera vez desde el final del Apartheid. "A través de nuestros debates, hemos sido capaces de llegar a un consenso sobre las tareas de Gobierno. Hemos demostrado que no hay problemas demasiado difíciles o insolubles que no puedan resolverse mediante el diálogo", ha expresado Ramaphosa, según recoge la emisora pública sudafricana SABC News. En este nuevo gabinete participarán el CNA, el Partido de Libertad Inkatha (IFP), el partido Good, la Alianza Democrática (AD), la Alianza Patriótica (PA), el Frente de la Libertad Plus, el Movimiento Democrático Unido (UDM), el Congreso Panafricanista de Azania, el partido Al Jama-ah, el partido Transformación de los Africanos Unidos y Rise Mzansi. Por su parte, el recién surgido uMkhonto we Sizwe (MK) y el partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF) han decidido no participar en la coalición para ocupar el puesto de la oposición en el Parlamento. Entre los miembros del gabinete destacan el vicepresidente, Paul Mashatile (CNA), la ministra de Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni (CNA), y el ministro de Exteriores, Ronald Lamola (CNA). Ramaphosa ha asegurado que no es posible reducir el número de miembros del Gobierno, por lo que en algunos casos habrá dos viceministros.

