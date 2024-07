El presidente de Kenia cree "no tener las manos manchadas de sangre" por la muerte de 20 manifestantes

El presidente de Kenia, William Ruto, ha asegurado este domingo que no tiene "las manos manchadas de sangre" por la muerte de unos 24 manifestantes durante las protestas ocurridas en los últimos días contra una reforma económica que incluía el aumento de impuestos para bienes básicos. "No tengo sangre en mis manos. Según el registro que tengo de las agencias de seguridad, 19 personas murieron, algo muy desafortunado", ha expresado Ruto durante una entrevista con los medios de comunicación, donde ha discrepado con la cifra de 24 fallecidos proporcionada por la ONG Human Rights Watch (HRW). Asimismo, se ha referido a los manifestantes que asaltaron el Parlamento como "delincuentes" cuyo objetivo era atacar "la armería y el mausoleo", según ha recogido el portal keniano Citizen Digital. Tras ello, ha aclarado que el Ejército no estará presente en las calles durante las protestas convocadas para el próximo martes --a pesar de que Ruto decidiese retirar la polémica reforma-- para manifestarse contra el alto costo de la vida, y que se mantendrán así siempre y cuando se mantengan de forma pacífica. Ruto también ha prometido eliminar la "opulencia" y la "extravagancia" de algunos altos funcionarios estatales como forma de reducir el gasto público sin que repercuta en la población, además de acabar con cargos "inconstitucionales" como el de primera dama. Las protestas contra la reforma fiscal impulsada por el presidente del país han continuado en Kenia a pesar de que el mandatario anunció el miércoles pasado que, a la luz de unos disturbios que se han saldado con más de una decena de muertos, no firmará la polémica ley y que, por lo tanto, esta sería retirada.

