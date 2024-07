Carlos Alcaraz inicia la defensa de Wimbledon con una solvente victoria ante Mark Lajal

El tenista español Carlos Alcaraz inició este lunes la defensa del título de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputa en la superficie de hierba, con victoria por la vía rápida (7-6(3), 7-5, 6-1) ante el estonio Mark Lajal, número 269 del mundo, en dos horas y 24 minutos de encuentro, mientras que hubo noticias dispares para el resto de españoles, con Roberto Bautista ganando en su estreno, derrota para Pedro Martínez Portero y retirada por lesión de Pablo Carreño, mientras que en categoría femenina cara y cruz para Paula Badosa y Sara Sorribes. Alcaraz arrancó el torneo de Wimbledon con una solvente victoria ante Lajal, debutante en un 'grande', que puso en algún apuro al español en los dos primeros sets, pero que acabó claudicando en la tercera manga. El murciano, de menos a más en el partido, supo sobreponerse a roturas de servicio en los inicios del primer y segundo set, para acabar dando la vuelta a ambos, mientras que en el tercero alcanzó su mejor nivel de tenis para no dar opción. Mejorar el número de errores no forzados --28 ante el estonio-- y afinar con el saque --cuatro saques directos, cuatro dobles faltas y 65 por ciento de primeros-- debe ser el objetivo para el español de cara a compromisos más exigentes. Lo que sí funcionó en el juego de Alcaraz fueron los golpes ganadores, 44 en total, un indicativo de que la confianza en su juego sigue plena pese a la derrota en Queen's ante el británico Jack Draper. El inicio del partido no fue fácil para el tenista español. Su falta de actividad sobre la hierba --solo un partido esta temporada-- y el tener en frente a un rival proveniente de la previa jugaron en contra de Alcaraz. Un hecho que provocó que el español no se sintiera cómodo con sus primeros saques, sufríendo más de lo previsto, y llegando a perderlo en el quinto juego del set. Fue ahí, con 2-3 abajo, cuando el español hizo 'click' en el partido, recuperando el 'break' en blanco en el siguiente juego. Una reacción que le serviría al español para llegar al 'tie break'. Muerte súbita que Alcaraz arrancó con 'mini-break' en contra, pero en la que no dio opción al estonio, y acabó ganando 7-3, anotándose la primera manga en 55 minutos. El segundo set arrancó con una situación similar al primero, aunque en esta ocasión la rotura del estonio llegó en el primer turno de servicio de Alcaraz. Sin embargo, como ocurriera en la primera manga, el murciano devolvió la igualdad al marcador con dos juegos consecutivos en blanco. Dos roturas a las primeras de cambio que serían las únicas del set hasta el noveno juego cuando, con 5-5 en el marcado, Alcaraz asestó el golpe definitivo al set, quebrando el servicio de Lajal con cinco puntos consecutivos y, posteriormente, no fallar manteniendo su saque en blanco para colocarse dos set arriba en el partido. Mucho mejor fue la puesta en escena de Alcaraz en el tercer y definitivo set. El murciano esta vez sí logró colocarse por delante en el marcador tras el primer juego, en el que rompió el servicio del tenista estonio en su segunda oportunidad. Un 'break' que confirmó sin dificultad en el siguiente juego, y que no sería el último del set, ya que en el quinto juego de la manga volvió a quebrarlo, para finalmente cerrar el partido con un 6-2. Una victoria que coloca a Carlos Alcaraz por cuarta edición de Wimbledon consecutiva en la segunda ronda del torneo, en la que se enfrentará este miércoles al vencedor del partido entre el australiano Aleksandar Vukic y el austriaco Sebastian Ofner. RESULTADOS DISPARES PARA EL RESTO DE LA ARMADA Y SUFRIMIENTO DE SINNER Pese a medirse al duodécimo cabeza de serie del torneo, el español Pedro Martínez Portero llevó su duelo de Primera ronda a los cuatro sets (6-2, 6-1, 4-6 y 6-3) antes de caer ante el estadounidense Tommy Paul, para despedirse así con cierto buen gusto de la hierba de Wimbledon. Por su parte, Pablo Carreño Busta no pudo disputar su partido contra el neerlandés Tallon Griekspoor, cancelado tras comunicar la organización la lesión previa, en la pierna, del tenista asturiano, que sigue sin poder ganar en Wimbledon y ve peligrar su presencia en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Sí pudo jugar y ganar su duelo de Primera ronda Roberto Bautista Agut, que superó al alemán Maximilan Marterer (6-3, 6-1 y 6-4) para festejar un nuevo triunfo, dos años después, en el 'Grand Slam' británico y poder, de seguir así, regresar al 'Top 100' de la ATP. PAULA BADOSA TIENE UN BUEN REENCUENTRO CON WIMBLEDON En categoría femenina, Paula Badosa tuvo una buena primera toma de contacto con Wimbledon, torneo que el año pasado abandonó lesionada y donde empezó su pesadilla, de la que todavía trata de salir. Con la lesión de espalda todavía latente, esta vez pudo ganar a su rival, la checa Karolina Muchova, por 6-3 y 6-2 en apenas hora y veinte minutos de partido, salvando además seis bolas de 'break'. Peor fortuna tuvo Sara Sorribes, una de las representantes españolas en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en los que no estará Badosa, para centrarse en recuperar su ranking. Sorribes, ante la italiana Jasmine Paolini, número 7 del torneo, cayó en dos sets por 7-5 y 6-3 sin poder hacer frente al mejor servicio de la italiana.

