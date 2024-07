Bardella afirma que Agrupación Nacional es la "ruptura tranquila" en Francia frente a los "incendiarios"

El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha publicado este lunes una carta a los franceses para pedir el voto para su partido de cara a la segunda vuelta de las elecciones legislativas, alegando que la formación ultraderechista representa la "ruptura tranquila" del actual 'statu quo' frente a los "incendiarios" del Nuevo Frente Popular de izquierdas, a los que considera "agentes del caos". Agrupación Nacional se hizo el domingo por primera vez con la victoria en unos comicios parlamentarios y aspira a repetir en la segunda vuelta, donde según Bardella, aspirante a primer ministro, sólo hay "dos opciones claras". Descarta 'de facto' a los candidatos aliados del presidente, Emmanuel Macron, y marca como rival directo a la izquierda. "La extrema izquierda constituye una amenaza existencial para la nación francesa", ha esgrimido Bardella, que ha acusado al Nuevo Frente Popular de querer "abrir las compuertas de la inmigración y liberar al 20 por ciento de los detenidos", lo cual "significaría una regresión inédita en materia de orden público". También le ha acusado de torpedear el derecho a la propiedad privada o de ser "cómplice" del "separatismo islamista". "No se puede confiar el destino de Francia a estos incendiarios que asumen una estrategia de conflicto permanente", ha sentenciado, en contraposición con una alianza de derechas en la que Agrupación Nacional y Los Republicanos buscan, entre otras cuestiones, el "restablecimiento de la seguridad" o la "paz fiscal". "En los momentos históricos clave, nuestro país siempre ha podido contar con su pueblo: un pueblo valiente y responsable, un pueblo lúcido y trabajador que rechaza la demagogia", ha señalado Bardella en su misiva, difundida en redes sociales. TODO ESTÁ ABIERTO La coalición entre Agrupación Nacional y los Republicanos obtuvo el domingo más de un 33 por ciento de los votos y los candidatos ultraderechistas lograron pasar a segunda vuelta en 485 de las 577 circunscripciones. Sin embargo, esta primera victoria no le garantiza que vaya a superar el umbral de la mayoría absoluta y obtener al menos 289 escaños en la Asamblea Nacional. De hecho, las primeras estimaciones sitúan al bloque de derechas en una horquilla entre 255 y 295 diputados, según la cadena BFMTV. La izquierda, por su parte, oscilaría entre los 120 y los 140 escaños, a los que habría que sumar alrededor de una decena de legisladores afines. El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, ha insistido este lunes en Franceinfo en que no se puede dar nada por perdido. Así, ha apuntado que Agrupación Nacional venció el domingo, "pero no es mayoritario". Espera por tanto "una movilización todavía mayor el próximo domingo" para evitar dar "plenos poderes" a la ultraderecha. El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó el domingo un llamamiento para lograr una "gran concentración democrática" frente a la ultraderecha, mientras que el primer ministro, Gabriel Attal, fijo como "reto" de cara al próximo domingo "privar a la extrema derecha de la mayoría absoluta". Tanto la izquierda como los aliados de Macron han prometido retirarse en aquellas circunscripciones en que hubiesen quedado terceros.

