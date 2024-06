Agrupación Nacional gana la primera vuelta de las legislativas francesas

El partido de extrema derecha Agrupación Nacional ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas celebrada este domingo con un 33 por ciento de votos, por delante de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP, 28,5 por ciento) y la centrista Juntos por la República (22 por ciento). La proyección apunta a que el grupo que lideran Marine Le Pen y Jordan Bardella podría lograr entre 260 y 310 escaños, lo que implica una posible mayoría absoluta y la formación de un gobierno monocolor en una Asamblea Nacional que cuenta con 577 escaños. La mayoría absoluta está en los 289 diputados, según el estudio de Elabe. El NFP lograría entre entre 115 y 145 escaños, mientras que la coalición centrista respaldada por el presidente, Emmanuel Macron, lograría entre 90 y 120 escaños, muy lejos de los 245 actuales. Por detrás de las tres fuerzas principales se sitúan Los Republicanos con un 10,5 por ciento de votos, otros (regionalistas, ecologistas, 2 por ciento), extrema izquierda (1,5 por ciento), izquierda diversa y disidentes del NFP (1,5 por ciento), Recuperación (0,5 por ciento) y varios soberanistas y de derecha (0,5 por ciento). La jornada ha estado marcada por la alta participación, de un 67,5 por ciento, 20 puntos superior a la de la primera vuelta de las elecciones legislativas de 2022 (47,51 por ciento). La líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha agradecido los votos y ha hecho un llamamiento a lograr una mayoría absoluta en la segunda vuelta, prevista para dentro de siete días. "Necesitamos una mayoría absoluta. Una participación tan elevada da una fuerza particular al voto", ha destacado Le Pen. Así, ha pedido poner en marcha "la recuperación de Francia". "Les pido que se unan a la coalición de libertad, seguridad y fraternidad. ¡Movilízate para que gane el pueblo!", ha espetado entre aplausos de sus simpatizantes. La dirigente de la formación de extrema derecha ha agradecido en particular el voto de los electores de la 11ª circunscripción de Paso de Calais que la han elegido para un escaño directamente en primera vuelta. Además se ha felicitado por los resultados que han "borrado por completo" al bloque que apoyaba al actual presidente, Emmanuel Macron. Le Pen ha pedido tener "cuidado" con quienes "utilizando miedos injustificados o amenazas inventadas, sólo quieren perpetuar un sistema que ha fracasado". En ese sentido, ha subrayado que "ningún francés perderá derechos". "Al contrario, los derechos estarán garantizados y, en cuanto la situación lo permita, se crearán otros nuevos", ha prometido. "Por el bien de todos, mis queridos compatriotas, este 30 de junio de 2024 renace la esperanza en el país, el 7 de julio ¡movilícense para que gane el pueblo! ¡Viva la República! ¡Viva Francia!", ha remachado. También ha intervenido el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, quien ha prometido ser "un primer ministro de convivencia, respetuoso de la Constitución y la función del presidente de la República", pero "intransigente". Ha asegruado que será "el primer ministro de todos los franceses" después de una votación en la que "los franceses han estado a la altura de su responsabilidad". Con la victoria de Agrupación Nacional "los franceses han generado una esperanza sin precedentes en el país", pero les pide "un último esfuerzo". "La elección es clara y Francia tiene dos caminos disponibles: La alianza de los peores, que llevaría a la ruina, y por otra parte, la Agrupación Nacional, que recuperará la seguridad y defenderá el trabajo", ha argumentado. La segunda vuelta de las elecciones será "una de las más decisivas de toda la historia de la Quinta República", ha advertido. Bardella ha apelado a votar "contra aquellos que pretenden despreciar nuestros valores". "La victoria es posible y la alternancia está al alcance. Movilicémonos para el cambio", ha emplazado. LLAMAMIENTO A LA UNIDAD FRENTE A LA EXTREMA DERECHA En cambio, desde el centro y la izquierda se ha apelado a la unidad y a la retirada estratégica de candidaturas posicionadas en tercer lugar siempre que haya opciones de que gane la candidatura de la Agrupación Nacional. El primero en pedir la unidad ha sido Macron. "Frente a la Agrupación Nacional, ha llegado el momento de una gran unión, claramente demócrata y republicana para la segunda vuelta", ha indicado en un comunicado oficial. "La elevada participación en la primera vuelta (...) demuestra la importancia de esta votación para todos nuestros compatriotas y el deseo de aclarar la situación política. Su elección democrática nos obliga", ha remachado. La segunda posición en la votación ha sido para el Nuevo Frente Popular que lideran La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon y el Partido Socialista de Olivier Faure. Ambos han anunciado que retirarán sus candidaturas en la segunda vuelta en las circunscripciones con riesgo de victoria de la extrema derecha. "Nuestras instrucciones son sencillas: ni un puesto más para Agrupación Nacional", ha afirmado Mélenchon en una comparecencia ante sus simpatizantes. En cualquier caso, Mélenchon ha destacado que estos resultados suponen "una derrota dura e indiscutible" para el presidente farncés, Emmanuel Macron. "El presidente Macron pensó que estaba una vez más encerrando el sufragio universal en una elección asfixiante que ya nadie cree: o él o la AN", ha argumentado. "La masiva participación ha desbaratado la trampa tendida al país. Esta votación ha infligido una dura e indiscutible derrota al presidente", ha subrayado. Faure, por su parte, ha asegurado que "retiraremos a nuestros candidatos si existe riesgo de victoria de la Agrupación Nacional". "Estamos ante un resultado histórico que nos obliga. Por primera vez, la extrema derecha puede gobernar", ha advertido en declaraciones a TF1. También el líder del centrista Movimiento Demócrata (MoDem), François Bayrou, ha hecho un llamamiento a la unidad de los "candidatos demócratas y republicanos". LOS REPUBLICANOS NO DAN INSTRUCCIONES DE VOTO El partido Los Republicanos, heredero del sector conservador gaullista francés, ha publicado un comunicado en el que no da instrucciones de voto para la segunda vuelta. "La próxima semana es crucial. Invitamos solemnemente a todos aquellos que se niegan a ser los rehenes de una elección obligada a dar su voto a los candidatos de Los Republicanos presentes en la segunda vuelta. Donde no estamos presentes en la segunda vuelta, considerando que los electores son libres en su elección, no damos instrucciones nacionales y dejamos que los franceses se expresen en conciencia", ha publicado el partido en un comunicado. El comunicado entronca con la división que ha partido a la formación después de que su líder, Éric Ciotti, propusiera un acuerdo con la Agrupación Nacional. El propio Ciotti ha resaltado tras conocerse los resultados electorales que "los franceses han expresado claramente su deseo de cambio y alternancia".

