Poetas de 16 países sacuden almas de migrantes en norte de México durante la 'Copa Slam'

Ciudad Juárez (México), 28 jun (EFE).- La poesía de 16 países sacudió este viernes el corazón de migrantes de diversos países presentes durante la Copa Mundial de Slam Poetry, que se realizó en un albergue de personas en movilidad varadas en Ciudad Juárez, en el norte de México.

Fue un acontecimiento de poesía viva con reflexiones sensibles, sociales y artísticas y se realizó en la Comunidad AVES (Acompañamiento, Valores, Educación y Salud), en la ciudad fronteriza, que ha sido el epicentro del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos.

Karina Murillo, representante de la Secretaría de Cultura de Gobierno del norteño estado mexicano de Chihuahua, dijo que la intención del evento fue integrar a los migrantes y darles empoderamiento mientras logran dar el siguiente paso en su camino, que es la solicitud de asilo a Estados Unidos.

“Estarán participando 16 poetas de diferentes países como Cuba, Venezuela, República Dominicana, Chile, Argentina, Haití, Canadá, entre otros, y están buscando tener un primer lugar para luego ir a otras copas mundiales”, indicó la funcionaria estatal.

Dijo que la universalidad de la poesía permitió dar fuerza y motivación a las decenas de migrantes que se dieron cita y que pudieron escuchar de viva voz a los autores leer su poesía, sobre todo relacionada con la migración y todos los fenómenos sociales que la provocan.

Sandi Nova fue la representante mexicana.

“Migrar es más animal que humano, las aves y los insectos vuelan, buscan, viajan. Entonces, acercar a una experiencia estética como ver cuando una hoja cae, cuando una mariposa se posa sobre una flor, sobre el caer del agua, es vital e importante para los tránsitos, fortalece el espíritu, fortalece la creación de comunidad de colectividades y forma lugares diversos”, dijo la poetisa mexicana.

Agregó que la migración en sí es un fenómeno cultural en el que los migrantes dejan parte de sí y van cargando con la experiencia del viaje, que van dejando como una especie de polinización humana.

“Uno no solo tiene una casa, va creando familias y va perteneciendo a distintos espacios y a distintos territorios. Acercarse a la cultura del espacio donde transitas es importante porque también suma a tu experiencia de vida”, explicó.

Dijo que fue muy gratificante compartir la poesía con los migrantes que están llenos de esperanza por llegar a un destino que desean.

“No venimos solo de un sitio, venimos de un montón, así que acercar la literatura, la poesía, la voz hablada hace que el ser, las personas, las familias, se arraiguen, pero también se permitan volar más ligeras", concluyó.

Un mensaje de esperanza

Estefanía Morales Flores, una migrante mexicana que salió del sureño estado de Guerrero, marcado por la violencia, señaló que la poesía del Slam la transportó a su tierra, a la mesa que compartía con sus hermanos, un momento que no sabe cuándo va a volver a vivir.

“Yo vengo de un estado en el que la cultura y la comida se disfruta demasiado, cuando ella transmitió la poesía de la comida, me hizo recordar a la familia, son partes o situaciones que estamos viviendo y me encantó. Me duele mi ciudad, tuvimos que salir solo porque otros quieren hacerse ricos, no por situaciones a lo mejor precarias, sino por la situación de la violencia”, dijo.

Andrea Zapata fue la representante de Barranquilla (Colombia). Dijo que es importante que esta copa se realice en Juárez por ser un territorio de tránsito y en disputa, porque se necesita un mensaje de esperanza.

“La poesía, al tratarse de las cosas sencillas, del espíritu y del alma, debería pertenecer a los lugares que más necesitan de ella, y con el Slam Poético lo que uno busca es hacer sentir a través del cuerpo, de la voz. El Slam Poético habla de temas profundamente políticos y de relevancia para la actualidad, lo importante es que llegue a las comunidades donde es más necesario”, concluyó.