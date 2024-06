Crónica del España - República Dominicana, 84-74

La selección española masculina de baloncesto ha ganado este viernes por 84-74 a la de República Dominicana, con aportación clave del base Lorenzo Brown en el último partido de los pupilos de Sergio Scariolo antes de su Torneo Preolímpico, que se celebrará en Valencia del 2 al 7 de julio sobre la cancha del Pabellón Fuente de San Luis. En idénticas fechas, el equipo caribeño afrontará el mismo reto en El Pireo (Grecia), buscando que cristalice en París (Francia) el sueño de disputar por primera vez en su historia los Juegos Olímpicos. Eso sí, torearán en esa cita sin Karl-Anthony Towns, ala-pívot de los Minnesota Timberwolves, y sin Al Horford, pívot de los Boston Celtics. Sí que está en la convocatoria dominicana Chris Duarte, escolta de los Sacramento Kings y estandarte de su selección en la primera mitad de este amistoso en el Pabellón Pedro Ferrándiz (Alicante). Enfrente volvió Lorenzo Brown a vestir la camiseta española, casi dos años después de su gran actuación en el Eurobasket que conquistó 'La Familia'. Tanto Duarte en los visitantes como Brown en el conjunto local llevaron desde el inicio la voz cantante. De hecho, un triple frontal del base nacionalizado español evitó fugazmente que República Dominicana aumentase su distancia (9-10), en un primer cuarto donde los pupilos de Néstor 'Ché' García hicieron la 'goma' en el marcador. Después de irse por seis puntos (16-22), Rudy Fernández acercó de nuevo a España con un triple (23-24) que abrochó ese cuarto inaugural. La irrupción en ataque de Víctor Liz y de Jean Montero, bajo dirección de juego de Andrés Feliz, devolvió una pequeña renta a los caribeños (26-31). No obstante, Scariolo rotó al banquillo y España mejoró algo. Un triple anotado por Santi Aldama y más adelante otro de Darío Brizuela mantuvieron a 'La Familia' enganchada a su adversario, el cual flojeó un par de acciones en el poste bajo ante el ímpetu de Jaime Pradilla y de Usman Garuba. Culminada la remontada (35-33), entró en escena el joven base Sergio de Larrea, debutando así con la absoluta. Invitado hace escasos días para completar los entrenamientos de Scariolo, De Larrea metió sus dos primeros puntos con 'La Familia' sénior a raíz de un tapón ilegal de un oponente. Pero luego se desquitó a lo grande, con un triple frontal ejecutando un 'step back' y sobre la bocina final del segundo periodo, situando el 43-38 en el luminoso. A la vuelta del descanso, Feliz y Montero combinaron bien en varias ocasiones para impedir que España se marchase, habiendo neutralizado otro triple de Brown (50-43). Los vaivenes del partidos presagiaban otra prórroga, como la que hubo el pasado martes durante el anterior amistoso contra la selección italiana en el WiZink Center de Madrid. No obstante, el reparto coral de las tareas ofensivas y la mayor intensidad en defensa propiciaron que el marcador pasase desde el 50-53 hasta el 63-57 con el que se cerró el tercer cuarto, triple incluido de Rudy Fernández sobre la bocina. El veterano escolta del Real Madrid, a las puertas de su retirada como profesional, se implicó como el que más. Su carácter aguerrido en defensa, que tantas y tantas veces ha dado noches de gloria al club madridista, funcionó para que sus compañeros cogieran vuelo ante una República Dominicana con menos rotaciones. El cansancio de sus jugadores clave salió a relucir al comienzo del cuarto y último periodo, donde España logró ventajas de +11 (71-60, 73-62). Se unió el base Alberto Díaz a la buena versión española, con una canasta desde lejos, y lo mismo hizo Rudy con otro triple para su bagaje personal. Así que la amenaza en ataque ya no solo era el desempeño de Garuba, quien disfrutó de más minutos que los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, dosificados claramente por Scariolo. El miedo del entrenador italiano, a solo cuatro días de que arranque el Preolímpico, es que alguno de sus pupilos se lesione. Y hubo un susto en los minutos finales de este encuentro, debido a un golpe que recibió en la nariz Xabi López-Arostegui tras luchar por un rebote; pese a todo, el alero del Valencia Basket se recuperó de inmediato. En los compases finales, República Dominicana intentó sin suerte recortar diferencias en el electrónico de un Pedro Ferrándiz que vibró con el triunfo local. Ya no habrá más pruebas en el horizonte de 'La Familia' antes del próximo 2 de julio, cuando el Preolímpico levante su telón con un duelo frente a la selección de Líbano. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 84 - REPÚBLICA DOMINICANA, 74 (43-38, al descanso). --EQUIPOS: ESPAÑA: Brown (14), Llull (5), López-Arostegui (2), J.Hernangómez (6) y W.Hernangómez (6) --quinteto inicial--; Brizuela (8), Díaz (6), Rudy Fernández (9), Garuba (7), Aldama (7), Parra (5), Pradilla (2) y De Larrea (7). REPÚBLICA DOMINICANA: Feliz (5), Duarte (27), Henríquez (5), Núñez (8) y Santos (4) --quinteto inicial--; De León (-), Peña (1), Polanco (-), J.Montero (13), Liz (5) y Vargas (6). --PARCIALES: 23-24, 20-14, 20-19 y 21-17. --ÁRBITROS: Padrós, Castillo y Zamorano. Sin eliminados. --PABELLÓN: Pedro Ferrándiz de Alicante. --INCIDENCIAS: Antes de comenzar el partido, se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de José Ramón Ramos, exjugador entre otros equipos del Estudiantes y del Real Madrid.

