Ubisoft trabaja en el desarrollo de algunos 'remakes' de títulos antiguos de Assassin's Creed

El director ejecutivo de Ubisoft, Yves Guillemot, ha anunciado que la compañía está desarrollando algunos 'remakes' de títulos "más antiguos" de la saga Assassin's Creed, con los que los usuarios podrán volver a jugar estas historias con ajustes modernizados. La desarrolladora de videojuegos tiene previsto el lanzamiento de su próxima entrega de la saga de asesinos, Assassin's Creed Shadows, para el 15 de noviembre de este año. Un nuevo título ambientado en el Japón feudal del Siglo XVI que tendrá como protagonistas a la Assassins Naoe, una shinobi japonesa, y a Yasuke, un samurái de origen africano inspirado en un personaje histórico. Sin embargo, no es la única novedad que está preparando la compañía, ya que ahora ha anunciado que están trabajando en el desarrollo de algunos 'remakes' de videojuegos anteriores de Assassin's Creed. Así lo ha destacado el CEO de la compañía de videojuegos a través de una entrevista publicada en su web, quien ha dado a conocer algunos detalles sobre el futuro de la cartera de videojuegos de Ubisoft y ha compartido sus reflexiones sobre la evolución de la propia industria. En concreto, Yves Guillemot ha manifestado que los jugadores "pueden estar entusiasmados con algunos 'remakes'" de entregas anteriores de Assassin's Creed y, aunque no ha especificado con qué historias de la saga están trabajando concretamente, ha subrayado que permitirá a los usuarios "revisitar algunos de los juegos" y volverlos a jugar con características modernizadas. Esto se debe a que, según ha matizado el directivo, hay mundos en algunos de los juegos "más antiguos" de Assassin's Creed que "siguen siendo extremadamente ricos". Por tanto, Ubisoft está trabajando para darles una segunda vida y permitir que los jugadores redescubran estas historias. FUTURO DE LA SAGA ASSASSIN'S CREED Siguiendo esta línea, sobre el futuro de la saga, Guillemot también ha indicado que la intención de Ubisoft es conseguir que los juegos de Assassin's creed "salgan con más regularidad" pero que, no por ello ofrezcan "la misma experiencia todos los años". Igualmente, ha adelantado que "hay muchas cosas buenas por venir". En este sentido, ha hecho referencia a la próxima entrega Assassin's Creed Shadows y al nuevo videojuego Assassin's Creed Hexe, que fue anunciado en el año 2022 y en el que la desarrolladora continúa trabajando actualmente. Al respecto, ha señalado que dicho título, que se prevé que esté ambientado en una temática de brujería, "será un juego muy diferente" de Assassin's Creed Shadows. "Vamos a sorprender a la gente", ha sentenciado. IMPORTANCIA DE ESCUCHAR A LA COMUNIDAD A nivel general, Guillemot ha indicado que el género de acción y aventuras en mundo abierto sigue siendo el principal foco de desarrollo para Ubisoft. Asimismo, también ha expresado que otro de los pilares de la compañía son sus experiencias nativas de juegos como servicio (GaaS), haciendo referencia a títulos como Rainbow Six Siege. En lo relativo a Rainbow Six Siege, el directivo ha puesto en valor la importancia de escuchar las necesidades de los jugadores y "tomar decisiones bien informadas" sobre dónde centrar los esfuerzos de la compañía. Así, ha indicado que escuchar a la comunidad ha sido la forma de hacer crecer este tipo de videojuegos GaaS. Siguiendo esta línea, también ha subrayado los logros conseguidos con XDefiant que, aunque ha admitido que "hay mucho trabajo por hacer", ha logrado atraer a 11 millones de jugadores "en poco tiempo". NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EVOLUCIÓN DE 'HARDWARE' Finalmente, Guillemot ha subrayado su entusiasmo respecto al uso y creación de nuevas tecnologías para el desarrollo de videojuegos, de manera que puedan aportar más avances tanto para desarrolladores como para jugadores. "Si, como creadores de juegos, podemos adoptar y dominar los avances tecnológicos como la IA generativa y la nube más rápidamente, estaremos mucho mejor posicionados para crear experiencias nuevas y destacadas para los jugadores", ha explicado el CEO de Ubisoft. Por otra parte, también ha compartido su opinión respecto al desarrollo de 'hardware' en consolas, alegando que le gustaría que las consolas "evolucionaran más rápido", de cara a evitar que se frene la industria en lo que respecta al desarrollo de experiencias "verdaderamente nuevas".

