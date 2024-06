La emocionante despedida de una derrotada Adara tras su expulsión, y su ganador del 'All Stars'

Este no era el momento de Adara Molinero para volver a vivir la aventura de 'Supervivientes'. Lo dejó claro en el arranque del 'All Stars' cuando, con un ataque de pánico, era incapaz de saltar del helicóptero junto al resto de 'leyendas'. Tras tres días aislada, la ganadora de 'GH VIp' se incorporaba a la aventura pero sus compañeros, lejos de recibirla con los brazos abiertos, la nominaban tras echarle en cara el haber llegado más tarde a los Cayos Cochinos, donde esta edición las condiciones de supervivencia son más duras que nunca. Cuando parecía que Adara le cogía el ritmo al concuso y estaba adaptada y con ganas de vivir la experiencia, tenía que ser evacuada de urgencia tras sufrir una fuerte reacción alérgica que le ha deformado la cara. Abatida, la madrileña comenzaba la gala de este jueves pidiendo su expulsión -estaba nominada junto a Olga Moreno, tras la salvación de Jorge Pérez el martes- al no tener fuerzas para continuar a pesar de que los médicos habían autorizado su reincorporación al grupo ante su mejoría: "Necesito irme a casa con mi familia y me siento culpable y derrotada. O dicen el nombre de Olga o me va a dar algo en directo", reconocía antes de saber si la audiencia había salvado a la ex de Antonio David Flores o a ella. Un ruego desesperado que sus seguidores escuchaban y, tras una ajustadísima votación en la que los porcentajes oscilaron entre el 49 y el 51% en todo momento, Adara se convertía en la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars'. Emocionada y sin poder contener las lágrimas -pero de alegría por decir adiós a Honduras, la influencer se despedía de sus compañeros, a los que daba un cariñoso abrazo; especialmente a su ex Bosco Martínez-Bordiu, que minutos antes reconocía que siempre estará enamorado de ella, y a Olga, uno de sus grandes apoyos esta semana y salvada por el público de la primera nominación. También a Marta Peñate, con la que ha protagonizado varios enfrentamientos en su breve paso por el reality, con la que arrastra una enemistad desde hace años, y a la que ha pedido perdón para sorpresa de todos: "Si en algún momento te he hecho daño lo siento". "Me esperaba que fueras otra persona, me he llevado una alegría, ojalá que fuera podamos tener esa conversación que no pudimos" ha reaccionado la canaria, dejando la puerta abierta a solucionar sus diferencias una vez termine el 'All Stars'. "No era mi momento, tenía mi edición muy reciente. Lo di todo, no era mi momento. Me ha pasado lo de la cara, esta edición es más dura. Lo he intentado y no he podido y no pasa nada" ha reconocido antes de despedirse definitivamente del palafito y subirse a la barca. ADARA ELIGE A SU GANADOR Aunque en el 'All Stars' no habrá palafito, ni 'Playa Destierro', ni una segunda oportundidad para los expulsados, Jorge Javier Vázquez ha hecho creer a Adara que sí a su llegada a Cayo Paloma. "No, no, no me hagáis esto, quiero irme a casa, debo priorizar mi salud mental" exclamaba llorando al pensar que la aventura no terminaba todavía para ella. Finalmente, el presentador ha reconocido que era una broma y ha contado a la televisiva su misión antes de despedirse definitivamente de la isla: Depositar en un cofre su apuesta sobre cuál de sus compañeros se convertirá en el ganador del reality. Y lo ha tenido claro, apostando por Bosco. Por último, Adara se ha despedido por última vez con un emotivo discurso: "Gracias al programa por la oportunidad, lo siento muchísimo si no he podido estar a la altura. Me habéis tratado increíble en todo momento y siempre os estaré agradecida. Aquí son continuamente sentimientos encontrados porque aquí lo pasé muy bien, vimos muchísimos atardeceres, hubieron muchas risas y muchísimo cariño".

Compartir nota: Guardar Nuevo