Imagen sin precedentes del mayor volcán del sistema solar

Mars Odyssey, el robot marciano más longevo de la NASA, ha tomado una imagen sin precedentes del Monte Olimpo, el mayor volcán del sistema solar, que cubre buena parte del horizonte en órbita. La imagen es parte de un esfuerzo continuo del equipo del Mars Odyssey para proporcionar vistas a gran altitud del horizonte del planeta. (La primera de estas vistas se publicó a fines de 2023). Similar a la perspectiva desde la que los astronautas de la Tierra suben a bordo de la Estación Espacial Internacional, la vista permite a los científicos aprender más sobre las nubes y el polvo en suspensión en Marte. Tomada el 11 de marzo, la imagen captura el Monte Olimpo en todo su esplendor. Con una base que se extiende a lo largo de 600 kilómetros, el volcán escudo se eleva a una altura de 27 kilómetros. "Normalmente vemos el Monte Olimpo en franjas estrechas desde arriba, pero al girar la nave espacial hacia el horizonte podemos ver en una sola imagen lo grande que se cierne sobre el paisaje", dijo en un comunicado el científico del proyecto Odyssey, Jeffrey Plaut, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, que administra la misión. "La imagen no solo es espectacular, sino que también nos brinda datos científicos únicos". Además de ofrecer una imagen congelada de las nubes y el polvo, estas imágenes, cuando se toman a lo largo de varias estaciones, pueden dar a los científicos una comprensión más detallada de la atmósfera marciana. Una banda de color blanco azulado en la parte inferior de la atmósfera da una pista de la cantidad de polvo presente en este lugar a principios del otoño, un período en el que suelen empezar a formarse tormentas de polvo. La capa violácea que se encuentra por encima de ella probablemente se debió a una mezcla del polvo rojo del planeta con algunas nubes de hielo de agua de color azulado. Finalmente, hacia la parte superior de la imagen, se puede ver una capa de color verde azulado donde las nubes de hielo de agua se elevan unos 50 kilómetros hacia el cielo. El orbitador, que recibió el nombre de la clásica novela de ciencia ficción de Arthur C. Clarke "2001: Una odisea del espacio", capturó la escena con una cámara sensible al calor llamada Sistema de Imágenes por Emisión Térmica (Thermal Emission Imaging System, o THEMIS), que construyó y opera la Universidad Estatal de Arizona en Tempe. Pero como la cámara está diseñada para mirar hacia abajo, a la superficie, tomar una fotografía del horizonte requiere una planificación adicional. Al activar los propulsores ubicados alrededor de la nave espacial, Odyssey puede apuntar THEMIS a diferentes partes de la superficie o incluso girar lentamente para ver las diminutas lunas de Marte, Fobos y Deimos. La reciente imagen del horizonte fue concebida como un experimento hace muchos años durante los aterrizajes de la misión Phoenix de la NASA en 2008 y el rover Curiosity en 2012. Al igual que con otros aterrizajes en Marte antes y después de que esas misiones tocaran tierra, Odyssey jugó un papel importante al transmitir datos a medida que la nave espacial se dirigía a toda velocidad hacia la superficie. Para transmitir sus datos de ingeniería vitales a la Tierra, la antena de Odyssey tuvo que apuntar hacia la nave espacial recién llegada y sus elipses de aterrizaje. Los científicos se sintieron intrigados cuando notaron que posicionar la antena de Odyssey para la tarea significaba que THEMIS apuntaría al horizonte del planeta. "Decidimos simplemente encender la cámara y ver cómo se veía", dijo el ingeniero de naves espaciales de operaciones de misión de Odyssey, Steve Sanders de Lockheed Martin Space en Denver. Lockheed Martin construyó Odyssey y ayuda a realizar las operaciones diarias junto con los líderes de la misión en el JPL. "Basándonos en esos experimentos, diseñamos una secuencia que mantiene el campo de visión de THEMIS centrado en el horizonte mientras giramos alrededor del planeta".

