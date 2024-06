El Kremlin declina pronunciarse sobre el debate entre Biden y Trump y dice que es "un asunto interno" de EEUU

El Kremlin ha declinado este viernes pronunciarse sobre el debate televisado entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el aspirante republicano a la Casa Blanca, el exmandatario Donald Trump, argumentando que se trata de "un asunto interno" del país norteamericano. "No vamos a valorar el debate, de ninguna forma. Es un asunto interno de Estados Unidos. Es la campaña electoral en Estados Unidos", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, si bien ha recalcado que Moscú está analizando las declaraciones formuladas por ambos durante el cara a cara. Así, ha explicado que las autoridades rusas "han visto las informaciones en los medios sobre el debate". "Las analizamos de cerca, pero es un asunto interno de Estados Unidos", ha reiterado, antes de hacer hincapié en que el asunto no es una de las prioridades del presidente ruso, Vladimir Putin. "No creo que nadie espere que el presidente ruso se ponga una alarma para despertarse por la mañana para ver un debate en Estados Unidos. No es un acto en nuestra agenda", ha dicho. "Tenemos muchos asuntos realmente importantes y relevantes para el país. Eso son los asuntos que aborda el presidente", ha argumentado. Peskov ha apuntado además que Rusia "nunca ha interferido en las campañas electorales en Estados Unidos", pese a las críticas y denuncias desde Washington en este sentido durante las últimas campañas en el país norteamericano. "Tampoco lo vamos a hacer en esta ocasión", ha zanjado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

