Luis de la Fuente: "Georgia está muy motivada, pero nuestra trayectoria nos da impulso también"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, avisó de que en octavos de final de la Eurocopa 2024 se encontrarán con una Georgia "muy motiva" por su trayectoria en la cita alemana, pero recordó que España también está cuajando una actuación como para ser optimistas, aunque no dejan de pensar en "una mejora constante". "Máximo respeto por un gran rival, que ha hecho un gran torneo y un grandísimo partido este miércoles derrotando a Portugal. La experiencia que hemos tenido en los enfrentamientos contra ellos, hemos visto que han ido progresando y mejorando mucho en su rendimiento. Tendremos que dar nuestra mejor versión como siempre nos exigimos para tener opciones de pasar y ganar este partido", dijo este miércoles después de conocer al rival de España. En declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), recogidas por Europa Press, el técnico riojano elogió a una Georgia que sorprendió a una Portugal que, eso sí, no se jugaba nada. Por otro lado, recordó los enfrentamientos en la fase de clasificación para esta EURO contra los georgianos. "Las experiencias nos valen a las dos selecciones. Hemos visto que han variado algo el sistema, pero no la idea de juego. Tienen jugadores muy rápidos que salen muy rápido en transición o contras. Hay que tener mucho cuidado. Ya tienen la experiencia de haber jugado tres partidos en un Europeo y con la seguridad que te da haberte clasificado, con esta carga de motivación de haber superado a Portugal, les va a hacer todavía más peligrosos", afirmó. Por ello, De la Fuente avisó de un rival "motivado", sin olvidar que España es el único equipo que avanzó con pleno de triunfos y sin encajar ni un gol, de cara al choque de octavos del domingo. "La trayectoria les da una gran motivación y seguridad. Igualmente, nuestra trayectoria nos da un impulso muy importante", apuntó. "Reafirmarnos en cuál es nuestro camino, reafirmarnos en cuál es nuestra idea futbolística y seguir creciendo. Como siempre digo, en nuestros pies, corazón y cabeza está seguir mejorando, si queremos llegar lejos en esta Eurocopa, exige una mejora constante", terminó.

